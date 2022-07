* ¿Y si al despertarte no conocieras tus propios secretos? Tal es la premisa de Surface, el thriller mental que estrenará Apple TV + el próximo 29 de julio. Creada por Veronica West (High Fidelity), y compuesta por ocho episodios, la historia tiene como protagonista a Sophie, una mujer que ha sufrido una lesión en su cabeza y tiene bloqueos en su memoria. La actriz principal es Gugu Mbatha-Raw, quien viene de sufrir bastante en The Girl Before.





* El próximo miércoles, Star+ estrenará The Loudest Voice. La miniserie es una versión episódica del caso retratado en El escándalo (Jay Roach, 2019). Thriller corporativo que indaga en los abusos sexuales cometidos por Roger Ailes, uno de los popes de Fox News y arquitecto del Partido Republicano moderno. Russell Crowe es el encargado darle vida al sujeto acompañado por Naomi Watts, Seth MacFarlane y Sienna Miller.





* Dos estrenos para este lunes. A las 21, Film & Arts estrenará Wild Bill (también estará disponible en Flow). La miniserie sigue a un jefe de policía norteamericano (Rob Lowe) que se muda a Lincolnshire con su hija de 14 años con la esperanza de huir de su doloroso pasado. El actor de Un yanqui en Oxford vuelve a las andanzas en Gran Bretaña ahora reconvertido en bobby. A las 22, Sony Channel le dará lugar a la cuarta temporada de The Good Doctor, compuesta por 20 episodios. Shaun Murphy (Freddie Highmore) y su equipo enfrentarán casos de urgencia, vaivenes emocionales cruzados por el contexto del virus COVID-19.

El personaje

Vecna de Stranger Things IV (Jamie Campbell Bower). Mezcla del Pinhed de Hellraiser y arácnido del mal, busca abrir un portal para destruirlo todo. En su vida como humano fue el paciente 001 del laboratorio de Hawkins. Y antes de ser un número, fue el hijo de Victor Creel (interpretado por Robert Pesadilla Englund).