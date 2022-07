En los últimos tiempos las redes sociales han tomado un protagonismo vital en los procesos electorales y en la forma de hacer política.

Experiencias como el Big Data han llegado para quedarse en los equipos electorales, para de esa forma tener medido el humor social en el mundo virtual, algo que ha sabido utilizar muy bien el macrismo en la contienda presidencial de 2015.

Pero en ese ámbito interpersonal han aparecido, y siguen apareciendo, las campañas de desprestigio y difamación, fundamentalmente de parte de los grupos de poder que cuentan con cuantiosas sumas de dinero para tal fin.

El terreno propicio para esto son las redes sociales, donde muy pocos usuarios, o casi ninguno, se toma el trabajo de averiguar si lo que allí se publica es verídico, y por el contrario, lo termina compartiendo en sus cuentas.

En la provincia, las noticias falsas (o fake news) han disparado para hacia distintos sectores de la política. Y han motivado la necesidad de desmentidas públicas y acciones judiciales.

"Le ganamos un juicio a Google"



En la campaña gubernamental de 2019, el por entonces candidato a gobernador por el Frente de Todos, Sergio Leavy, fue blanco de un virulento ataque en las principales redes sociales con supuestas noticias que hablaban de su vida personal, sin que nada tuviera que ver con la política.

Los sitios en cuestión habían aparecido de un día para otro para cumplir con ese cometido, jugada que prácticamente dejó fuera de la discusión al actual senador nacional, quedando lejos de los guarismos detrás del actual gobernador, Gustavo Sáenz.

Al ser consultado por Salta/12 sobre aquella experiencia, Leavy contó que "hay publicaciones que le pusieron hasta $200.000, eso sólo lo puede hacer alguien que tiene mucho dinero o consigue dinero fácil o el Estado se la da".

Para el ex intendente de Tartagal, "todas las publicaciones políticas deberían estar inscriptas con responsables, para que cuando alguien las denuncie, rápidamente deban ser eliminadas y quien hizo esa publicación sea multado, ya que en nuestro caso, uno de los sitios tenía dirección de la Embajada paraguaya en Buenos Aires, pero por supuesto la Embajada no sabía nada y desconocía a los que habían inscripto esa dirección".

En aquel entonces, Leavy decidió llevar esas falsas publicaciones a la justicia, donde, recordó, "gracias al trabajo del doctor Oscar Guillén se ganó el juicio contra Google Argentina. Pero este tipo de cosas siempre llegan tarde, o sea cuando el daño ya está hecho".

La salud del gobernador

La cuestión de la salud del gobernador Gustavo Sáenz también ha sido objeto de la difusión de noticias falsas.

En enero último se difundió como noticia urgente la supuesta internación del mandatario por un problema de salud grave. La falsedad, que daba cuenta de que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica, caminó hasta que el propio médico de cabecera, Gerardo Torletti, salió a desmentirla.

En 2019, cuando era intendente de la ciudad de Salta, Sáenz también fue objeto de una noticia sobre supuestas declaraciones suyas referidas al conflicto docente. En este caso se publicó una falsa entrevista y el entonces jefe comunal tuvo que salir a desmentirla.

Estrada, el nuevo apuntado

Más allá de que todavía resta un tiempo prudencial para el proceso electoral del año próximo, ya han comenzado a aparecer nuevamente sitios de dudosa procedencia en las redes sociales.

En este caso, hubo publicaciones falsas sobre el diputado nacional Emiliano Estrada, quien en las últimas horas utilizó su cuenta pública de Facebook para aclarar sobre esas publicaciones falsas.

El legislador señaló que “hace dos semanas que han aparecido, al menos, 4 o 5 portales nuevos y truchos, ya que tienen 10 seguidores, y que ponen grandes sumas de dinero, donde llevamos estimados más de $300.000, al servicio de una campaña de difamación en mi contra”.

Consultado por este medio, Estrada aclaró que “la publicación más reciente fue la de ayer, donde supuestamente ponían una frase que había dicho en relación al conflicto de los abuelos con el PAMI, cuando en realidad yo estaba en PAMI tratando de solucionar el conflicto y luego viajé a Orán para juntarme con los abuelos”.

“Generan esas noticias falsas para generar odio y bronca entre la gente, y naturalmente es un espacio político el que lo está haciendo y está destinando grandes sumas de dinero, en un contexto donde la Argentina necesita otra cosa”, lamentó.

Que la discusión se dé en la política



A pesar de los ataques, Emiliano Estrada prefirió destacar el trabajo que viene haciendo desde su banca nacional: “yo los sábados me levanto temprano para hacer una feria con emprendedores, los viernes hago ferias también en la Capital y también recorro la provincia. Por eso me parece que los recursos, las energías y el tiempo, deben estar puestas al servicio de la gente y no al servicio de dañar la imagen de otra persona”.

“Si es una campaña en mi contra porque no gusta algo que yo digo o algo que yo hago, me parece que eso hay que discutirlo en el ámbito de la política y no en las difamaciones personales, porque todos tenemos hijos, esposa, madre, padre, que se sienten tristes, y en mi caso tengo a mis padres enfermos que me llamaron para preguntarme si esas noticias eran falsas o reales, entonces me parece que esto es lo más oscuro que tiene la política y que Salta no lo desterró”, prosiguió.

Estrada compartió fórmula con Sergio Leavy en la última campaña a gobernador y vice, y aunque no quiso apuntar a los responsables directamente, deslizó que "el modus operandi es el mismo del año 2019, por ende las sospechas recaen en el mismo lugar, por lo cual espero que esto pueda frenarse y dar los debates que haya que dar desde el ámbito político; la verdad que no tengo pruebas para acusar a nadie en particular, pero estamos con una investigación en curso”.

“Se reducen mucho los lugares desde dónde puede venir, teniendo en cuenta que hay que tener un equipo de informáticos, muchos recursos, plata y tiempo, y algún objetivo en mi contra, así que naturalmente se reduce a unos cuantos espacios políticos esta sospecha desde dónde puede venir”, apuntó.

Control y debate



Dada esta nueva modalidad de desprestigiar a determinados dirigentes políticos que asoman como posibles competidores, aparece la inevitable consulta sobre qué hacer para regular la actividad en las distintas redes sociales.

Para Emiliano Estrada, “hay un tema que es la regulación de las redes sociales, que es una ley de control, pero siempre que se empieza a tratar algo así aparecen las voces que dicen que se quiere hacer censura o coartar la libertad de expresión, y eso termina siempre frenando y anulando la posibilidad de avanzar en un debate en este sentido”.

“Facebook no puede permitir que se cree un portal en dos días, y al tercer día alguien ponga 100 mil pesos para decir cualquier cosa y difamar, porque eso debería estar prohibido y regulado porque daña la imagen y la reputación de las personas, además de que esta red social no tiene ningún tipo de responsabilidad y descargo, sumado a que no se revela la identidad de quién pautó, por eso esta discusión hay que darla y la vamos a plantear en el Congreso de la Nación”, cuestionó.

Por último, dejó un mensaje al o los responsables de las publicaciones en redes sociales: "cuando comienzan a crecer este tipo de cosas, es porque evidentemente algo estamos haciendo bien y estamos generando algo en el sistema político por hacer cosas diferentes, lo que hace que estas personas dediquen tiempo y miles y miles de pesos para esto, que podrían estar destinados a solucionar problemas de la sociedad, pero vemos que la agenda política está cada vez más alejada de la gente”.