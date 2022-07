En la víspera del último fin de semana, se anunciaron las nominaciones de la edición 2022 de los Premios Gardel, el lauro que otorga de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) para reconocer a los artistas más destacados de la música nacional, en toda su pluralidad.



Como sucede en cada edición, diversos creadores e intérpretes de Salta y el NOA son candidatos a traer estatuillas a la provincia. Así, en la edición número 24 del galardón musical más esperado del país, Ahyre podría quedarse con tres premios. En tanto que Yamile Burich aspira a uno, al igual que Los del Portezuelo y la dupla integrada por Eva Sola y Nadia Szachniuk.

Además, Los Tekis colaboraron con Destino San Javier, señalados en la tríada de mejor canción folkórica con “Amor Fugaz”, y Palito Ortega podría resaltar como artista melódico/romántico con “Te llevo bajo mi piel”

En este sentido, mientras los embajadores locales esperan a que llegue la fecha de la premiación, fijada para el 23 de agosto y que promete ser una verdadera fiesta con el retorno a la presencialidad, comparten sus impresiones.

En ese contexto, Yamile Burich, quien comparte la terna de Mejor Álbum de Jazz con Leo Genovese y Roxana Amed, dijo: “Recibí la nominación de mi trabajo, Bardo, como una gran y con mucha alegría. No la esperaba. Está bueno porque es una producción independiente. Estoy agradecida por los votos de todos de todas. A la vez, este es un gran impulso para prepararme para el nuevo disco”. Y recordó: “Bardo fue grabado en la pandemia, en el 2020 y lo editamos en el 2021. Cuando me llegó la noticia, estaba mezclando los videos de las canciones de este disco. En un mes, aproximadamente, sale mi nuevo material que se va a llamar Frenética. Estaba ultimando los detalles para este nuevo disco y este reconocimiento me sorprendió de una forma muy hermosa”.

Ahyre: los más nominados

El grupo comandado por el Colo Vasconcellos, que en la premiación anterior tuvo dos nominaciones y un Gardel, podría quedarse con tres galardones en la edición número 24 en las ternas de mejor canción de folklore, video clip largo y álbum en vivo. Sobre esto, el músico dijo que recibieron la noticia "muy gratamente, es una alegría muy grande. Este repertorio que está en el disco en vivo viene de nuestro primer disco, que también ha recibido el premio Gardel al mejor álbum de conjunto folklórico. Es un repertorio que nos sigue dando alegrías, que nos sigue dando satisfacciones, esta vez en su versión en vivo. Es una alegría muy grande poder seguir disfrutando estas canciones y que todo el esfuerzo que ha representado componer y reunir este grupo de temas siga dando sus frutos”.

Vasconcellos adelantó además que ya están preparando su próximo disco. “Ha salido hace poquito Las ideas, esta nueva canción, que queremos un montón y que acompaña a Cómplices, que es la que hemos grabado con Abel Pintos. Dentro de muy poco va a salir el tercer sencillo de lo que va a ser esta segunda etapa discográfica, y así sucesivamente. El proyecto principal de este año es poder trabajar en el segundo disco y con esto estamos agradecidos a quienes nos votaron, a quienes siguen confiando en la propuesta artística de Ahyre“.

Sobre lo que vendrá, el artista aseguró: “Todavía no hemos terminado de definir el repertorio total del disco nuevo. Estamos en el proceso de elección de canciones, propias y no. Así que todavía no está definido el 11 definitivo, como dirían los futbolistas”.

Desde otro punto de vista, describió la trastienda de “Cómplices”: “Grabar con Abel, el encuentro con Abel en todos los ámbitos ha sido siempre una experiencia hermosa. Fundamentalmente porque nace de compartir una amistad, nace de compartir buenos momentos en el plano de la música, en el plano personal, en el plano de haber encontrado esta canción, que es un puente para volvernos a encontrar en el camino después de algunos años. La generosidad que tiene Abel es siempre destacable y nosotros podemos atestiguar eso, así que estamos muy contentos por esa experiencia”.

Para cerrar, el ex Huayra expresó: “Estamos muy contentos y agradecidos por estas tres nominaciones, que para nosotros son un montón también vale destacar a Emi Nadal, el director de nuestros videos, que es quien hizo este videoclip largo que quedó nominado. Después canción La flor azul y el disco En vivo, estas tres nominaciones son un montón para nosotros. Por suerte se ha dado de esa forma”.

Terceto poderoso

Los del Portezuelo, que en 2021 batallaron por un Gardel como “Mejor grupo de folklore”, probarán suerte de nuevo, ahora en la categoría de Mejor álbum folklore alternativo, por su disco Kuntur.

Así, el productor y guitarrista jujeño Diego Cardero declaró que recibieron la buena nueva con muchísimo agradecimiento y alegría. “La verdad es que nos sentimos honrados de que todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo haya sido tenido en cuenta entre la enorme cantidad de increíbles y talentosos artistas, así que estamos muy orgullosos de ello. Para nosotros, por supuesto, ya estar en la terna es el premio más grande que podemos tener”.

En paralelo, su compañero Agustín Day coincidió: “nosotros ya vivimos la nominación como un premio, como un sueño cumplido. Es un privilegio que sea el segundo año en el que estamos nominados a los premios Gardel, significa muchísimo. La expectativa, en esta ocasión, está en la situación de participar ese día en la ceremonia. Es un privilegio estar ternados con grandes artistas y ese día será una hermosa oportunidad para compartir con tanta gente que admiramos, en un evento tan importante para la música argentina”.

Con una mirada en el horizonte, Day indicó que piensan seguir perfeccionándose “para estar cada vez en un mejor nivel, para irnos superando a nosotros mismos y ojalá podamos estar en muchas de estas ceremonias. Obviamente uno tiene el gran sueño de llevarse un Gardel a la casa, pero repito, ya es un privilegio y un sueño cumplido estar ternados en esta categoría con grandes artistas”.

Por su parte Fran Oliver reveló que continuarán presentando Kuntur durante 2022 y en la temporada del 23: “Lo más cercano será el primero de septiembre en La Tangente, de Buenos Aires, y el 10 en la Usina Cultural de Salta. Cerca de fin de año vamos a estar por Jujuy y Tucumán con flechas a confirmar. Esperamos tener un verano con mucha ruta, con festivales, y así poder seguir mostrando nuestra música en todo el país y porque no también más allá”.

Por la senda ancestral

La dupla conformada por Eva Sola y Nadia Szachniuk podría imponerse con Vidala en mi Zamba como mejor grupo de folklore. En ese marco, Eva indicó que tenían expectativas y que albergan el deseo de resultar ganadoras: “tenemos realmente la esperanza de que pueda llegar a toda la gente. Ganar un Gardel no es solamente un reconocimiento sino una oportunidad de poder difundir nuestra música más masivamente, que es la esperanza que tenemos. Queremos seguir rodando este disco, que pudimos tocar solamente en cuatro ocasiones en la gira en 2021. Realmente estamos muy deseosas de poder hacer otra gira hacia fin de año, por otras provincias y volver a tocar en Salta por supuesto. Quizás, en Santiago del Estero, que fue un poco un lugar de referencia para este proyecto”.

Sola puntualizó que la nominación al mejor grupo de folklore tiene especial significado “porque hace mención al grupo. Vidala en mi zamba es más que Eva y Nadia, está conformado por músicos excelentes, grandes amigos que han lo hecho posible, con mucha colaboración artística por parte de ellos. Entonces la nominación que hace alusión al grupo es muy indicada para este disco. Ojalá podamos ganarla”.

En la misma tónica, Nadia agregó: “hicimos este disco después de diez en nuestro primer disco, Vidala. Es como una continuación de ese su material pero que apunta a un espectro más amplio de los géneros que abordamos y las especies musicales”.

Asimismo, la cantora apuntó: “El primer disco fue nominado en tres categorías y ganó en la de mejor nuevo artista de folklore, que así se llamaba en esa época. Fue una gran sorpresa, muy emocionante. No por nuestro proyecto, ya que entonces, aunque cada tanto nos juntábamos y hacíamos un show aislado, era muy difícil darle continuidad porque Eva vivía en Italia y yo en Buenos Aires. Básicamente, nuestra felicidad en este momento fue por entender que había lugar para la vidala, algo que nosotras amamos desde chicas”.

A la vez, Szachniuk precisó: "Claramente no recibimos de nuestras abuelas de esa tradición, sino que venimos de otra crianza, de otras culturas, de otros lugares y nos acercamos hacía a la profundidad de la vidala porque la tenemos cerca habiéndonos criado en Salta. Para nosotras fue una gran emoción que la vidala tenga lugar en un espacio totalmente regido por las normas de la industria, en los que claramente normalmente no es este tipo de proyectos el que se premia”.

Además, recalcó la artista, “le daba visibilidad a un proyecto que para nosotras era muy modesto. Éramos simplemente dos chicas de cantábamos juntas desde los 15 años y lo habíamos registrado en ese disco. Teniendo veintitantos simplemente el registro era nuestra expectativa. Cuando ganamos, nos abrió la necesidad y las ganas de hacerlo más profesionalmente”.

En retrospectiva, la intérprete destacó: “A partir de ahí pasaron los años y nos volvimos a encontrar 10 años después para hacer este segundo disco, que lo hicimos con muchísimo amor y ya sí con cierta conciencia de hacer un camino más profesional. Me parece un buen augurio haber sido nominadas nuevamente, no porque los premios realmente dictaminen lo que es mejor. No te asegura nada ganar un premio, pero sí permite que haya un poco de atención. Entonces la gente levanta la oreja y escucha la música y nosotras realmente nos sentimos transmisoras de canciones más bellas de nuestra cultura, de nuestra tradición. Entonces, si los premios vienen a vehiculizar y a mejorar ese deseo de que la música se escuche, pues bienvenidos sean”.

Finalmente, y al igual que sus colegas, remarcó: “Nos pone muy alegres que nos hagan este reconocimiento, a nosotras y a la música que hacemos sobre todo. Hay más artistas salteños y salteñas nominadas y nominados. También un montón de cantantes y artistas que admiro. Van mis felicitaciones para todas y todos ellos porque comparto un poco de la misma idea. Inés Cuello, Julieta Laso, de alguna forma son personas que son difusoras de una música muy bella, y es muy bueno que tengan un lugar en la industria, que es la que al final mueve los hilos como para que nos podamos dedicar a nuestro trabajo”.