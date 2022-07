Víctor Hugo Morales aseguró que la suba desmedida del dólar blue o ilegal por encima de los $280 “es un golpe de mercado” y apuntó a sectores del poder real como los responsables del aumento de la divisa en el mercado paralelo. “El poder real ya echó a un ministro yrecibe de esta manera a Silvina Batakis, que les debe gustar bastante poco”, enfatizó.



En su editorial de La Mañana, por AM750, Víctor Hugo recordó que Batakis enfrentó a sectores del agro y la Sociedad Rural cuando como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires dispuso el revalúo fiscal. “Hay un golpe de mercado jugando a un dólar cuyo precio no cree nadie, organizado por la derecha argentina”, sintetizó.



“Operan con un golpe de mercado que ahora está en marcha con entusiasmo, porque deben pensar que a si voltean al gobierno. Donde quieran poner el dólar, lo van a poner”, afirmó Víctor Hugo en su editorial, y se preguntó: “¿Cómo se vive con un dólar a 300 pesos? Les importa crear este estado de ánimo que se da en una población donde solo un millón de personas, cuando mucho, tienen que ver con el dólar”.

En este sentido, remarcó que los 47 millones de habitantes que nunca han tocado un dólar “serán los que sufran por este golpe que va a profundizar la inflación”.

“El plan de Rocca y Pino, por mencionar a alguien de la Sociedad Rural, es sacar una ventaja inmediata ahora. Eso lo hace muy bien la derecha, sin piedad”, remarcó Morales.

Además, sostuvo que la Argentina “entra en horas muy complejas, de un golpe de mercado que se ata a la idea del golpe de Estado que vienen acunando desde antes que este gobierno comenzara la actividad”. “Piensan que se viene una más brava para ellos, que se pueden venir retenciones”, indicó.



“Si el gobierno se apichona va a perder más feo todavía, porque van a pensar que lo pueden voltear. Pero si se toman medidas drásticas, que algunas que tiene a mano… No me gustaría ver que el gobierno no resista esta andanada brutal”, indicó en otro tramo de su editorial en AM750.