Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 20.20 hs.

DOG: UN VIAJE SALVAJE

Con Channing Tatum y Luke Forbes. Dir: Channing Tatum y Reid Carolin. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 21.50; tras 00.10 hs.

EL GEMELO SINIESTRO

Con Steven Cree y Tristan Ruggeri. Dir: Taneli Mustone. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: Solo tras sáb, 00.40 hs. Sub: 21.50 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.40, 23.10; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.30 hs.

Showcase: Cas: 20.05, 22.40 hs. Sub: 22.15 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.20 hs. Sub: 19.40 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 23.00* hs. 3D Cas: 13.00, 18.20, 23.40** hs. 2D Cas: 19.30 hs. (*Cancelada hoy y mañana) (**Cancelada mañana)

Hoyts: 3D Cas: 12.30, 18.50 hs. 2D Cas: 15.40, 19.55, 21.55, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 19.25, 22.30 hs. 2D Cas: 15.15, 15.35, 18.25, 21.30 hs. 2D Sub: 18.50, 21.55 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 16.00, 21.20* hs. 2D Cas: 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.30, 23.30 hs. (**Cancelada mañana)

Hoyts: 2D Cas: 12.20, 13.30, 14.50, 16.10, 17.10, 18.50, 19.30, 21.30; tras sáb, 00.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.40, 19.00, 21.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.55, 17.25, 19.55, 22.25 hs. 2D Cas: 13.40, 14.10, 14.30, 16.15, 16.35, 16.55, 19.10, 19.30, 21.45, 22.05 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15 hs.

MAMMA ROMA

Con Ettore Garofolo y Franco Citti. Dir: Pier Paolo Pasolini. SAM 18 años.

Cines del Centro: Sub: 20.30 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.00, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00* hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30* hs. 2D Cas: 13.15, 14.00, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30, 17.15, 18.00, 18.30, 19.15, 20.00, 20.30, 21.15*, 22.00 hs. (**Cancelada mañana)

Hoyts: 3D DBOX Cas: 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.10; tras sáb, 00.30 hs. 3D Cas: 12.00, 13.45, 16.00, 16.30, 18.15, 18.45, 20.30, 21.00 hs. XD DBOC Cas: 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15; tras sáb 00.00 hs. 2D Cas: 12.45, 13.130, 14.15, 15.00, 15.45, 17.15, 17.50, 19.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45, 18.20, 19.00, 19.45, 20.20, 21.00, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.20, 15.00, 16.40, 17.20, 19.00, 21.20 hs. 2D Cas: 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.00, 18.40, 19.20, 19.40, 20.00, 21.00, 21.40 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 16.30, 19.20 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 23.00* hs. 2D Cas: 23.15** hs. 2D Sub: 23.15* hs. (*Solo hoy) (**Cancelada hoy y mañana)

Hoyts: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Cas: 13.35, 16.25, 19.15, 22.10 hs. Sub: 13.55, 16.50, 19.45, 21.50, 22.35 hs.

UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL

Con Celia Imrie y Rupert Penry-Jones. Dir: Eliza Schroeder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.40 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

La Juke. Banda de blues eléctrico con sonido vintage característico del blues originario de Chicago. Hoy, a las 21 hs.

Maverik. Banda que propone un repertorio basado en clásicos de los años 80. Mañana, a las 21 hs.

Revolver. Repertorio de todas las épocas de The Beatles. Jue 7, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Freddy y Los Solares. Vie 8, a las 22 hs.

Coty Hernández. Sáb 9, a las 22 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Mix Retro Mania. Para cantar y bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90. Jue 7, a las 21 hs.

La Cofradía Del Santo Reproche. Banda tributo a Joaquín Sabina. Vie 8, a las 21 hs.

Azabache. El cuarteto de cuerdas presentará su reciente producción discográfica junto al quinteto rosarino Masmédula. Sáb 9, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Orquesta Sinfónica Provincial. Dir: Nicolas Rauss. Solista: Pablo Saraví (violín). Jue 7, a las 21 hs.

Javier Migled. El cantante presenta su primer material discográfico. Vie 8, a las 21 hs.

Ismael Serrano. El cantautor madrileño vuelve con "Seremos", su nuevo LP inédito. Sáb 9, a las 20.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Concierto Estrafalario. Espectáculo infantil de humor musical por Salvador Trapani. Del 11 al 16, a las 16 hs.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jun y jul, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Los Palmeras. Dom 10, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Dom 24, a las 21 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Debka. Con un trombón y un cuarteto de cuerdas presentan obras originales de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Vie 8, a las 20.30 y 22 hs.

Matías Arriazu & Sebastián Macchi. El dúo se presentará con la cantante Cecilia Palh como artista invitada. Sábado 9.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Julieta Sciasci + Cata Torres. Ciclo Mucha Data. Mañana, a las 21 hs.

Elías. Sáb 9, a las 21 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Cuanticuénticos. Música para las infancias en vacaciones de invierno. Dom 10, a las 16 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

La pipa de la paz. Una madre obliga a su hijo a volver de Nueva York para resolver un insólito problema familiar. Con Betiana Blum y Sergio Surraco. Dir: Betiana Blum. Dom 10, a las 21.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días de vacaciones de invierno a las 16 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

𝗢𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗮𝘀. Isabela, Blancanieves, Cenicienta, Elsa, Moana, Peter pan y muchos personajes más juntos en una historia única. Dom 10, mié 13 y dom 17, a las 16 hs. Sáb 13 de ago, a las 16 hs.

𝗦𝗼𝘆 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮. Música, magia y color en una historia única pensada para vos. Lun 18 y mié 20, a las 16 horas.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de jul y ago, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de julio, 21 hs.

Unidad de traslado. Con Yanina Sawicz y Carolina Rossi. Dramaturgia y dir: Federico Cuello y Juan José Scaglia. Dom de julio, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne a las actrices Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Sáb 16 y 23, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Con Nicolás Terzaghi y Francisco Miño. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Chau Misterix. Comedia situada en 1958 que cuenta el doloroso y placentero paso de la niñez a la pubertad. Dir: Leandro Aragón. Vie y sáb de jul, a las 21 hs. Dom de jul, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Megáfona. Obra de teatro documental - performática que cuenta con recursos audiovisuales, musicales y de la danza. Jue 7, a las 21 hs.

Favio Posca. Presenta Bullshit, nuevo espectáculo que habla de la transición planetaria, de la revelación de la inocencia y de la fuerza del amor que salva. Vie 8, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de Julio 754.

Pecados Devorados. Obra de Patricia Suarez y Leonel Giacometto. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Dom de jul, a las 19 hs.