La flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, fue bien recibida por el peronismo santafesino y criticada por la oposición. Para el gobernador Omar Perotti "es una buena noticia" ante un "desafío que es grande", mientras que el diputado provincial, Leandro Busatto valoró su "visión federal, experiencia y capacidad". Por su parte, desde la oposición, Federico Angelini indicó que Cristina Kirchner "tomo el ministerio" y la economía "está a la deriva".

Una de las primeras voces que se alzaron desde Santa Fe es la del mandatario provincial: "La nueva ministra es una profesional seria, muy trabajadora, conoce cada provincia desde sus números hasta sus planes de desarrollo". A su vez, valoró el trabajo conjunto entre Nación y Provincia y en su cuenta de Twitter agregó que la llegada de Batakis "es una buena noticia, por su visión federal, su experiencia y su capacidad". "Le deseo muchos éxitos en este nuevo desafío", completó Perotti y subrayó que "ahora el desafío es grande".

Por su parte el diputado nacional Eduardo Toniolli opinó que “la designación de Batakis al frente del ministerio de Economía es una buena noticia, tiene una mirada productivista y mucha experiencia en gestión. Lo más importante es que llega con el acuerdo de muchos sectores del Frente de Todos”. Asimismo, indicó que “en los momentos difíciles hace falta racionalidad y templanza, no hay divergencias dentro del Frente de Todos que amerite ningún tipo de rupturas. Argentina sigue creciendo en términos de empleo, veníamos de un proceso recesivo muy fuerte en la gestión de Mauricio Macri, en el gobierno anterior”. En este sentido, el legislador nacional puntualizó “necesitamos unidad, y lo peor que nos puede pasar es que vuelva a ganar Macri, el neoliberalismo en la Argentina. No es lo mismo una situación de crisis en una etapa recesiva que en un marco de trabajo y producción, sera cuestión de afinar el lápiz, y discutir de qué manera redistribuimos la riqueza, pero no tirar todo por la borda”.

También el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, subrayó que conocía a Silvina Batakis "y es un gran cuadro político. Esta mañana (por ayer) hablé con el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto. Coincidimos con el pensamiento de Batakis en la distribución de la riqueza, tenemos expectativas favorables en su futura gestión”.

Por su parte, Roberto Mirabella, diputado nacional del Frente de Todos y dirigente de extrema confianza de Perotti, felicitó a Batakis por la designación y aseguró: "Hoy más que nunca, necesitamos personas que atiendan y entiendan lo que pasa en el interior productivo de la Argentina".

En el mismo sentido, el diputado justicialista, Leandro Busatto, indicó que "es una excelente noticia, por su mirada federal, tan necesaria para nuestro país y nuestra provincia, y por su experiencia ya demostrada en gestión".

En tanto Pablo Paillole de la agrupación Chacareros Federados de Federación Agraria destacó ante la consulta de Rosario/12 que Batakis "tiene un antecedente muy bueno ya que es quien le dio progresividad al Impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros que venimos solicitando políticas públicas diferenciadas en el campo, ese tema no es menor, es central para frenar los procesos de concentración".

"Además -agregó Paillole - es interesante lo que plantea en relación al rol del estado en la economía. En materia agropecuaria hay un gran debate : si el mercado es el que tiene que regular las políticas agropecuarias o es el Estado al servicio de los más débiles. En principio la ministra parece pararse en esta segunda posición. Nosotros creemos que no hay posibilidad de desarrollo de la agricultura familiar sin una fuerte intervención del Estado, ya que la desaparición de miles de productos obedece a que es el mercado el que está regulando las políticas agropecuaria donde el grande se come al chico". "Hoy concluyó el dirigente de Chacareros- la Mesa de Enlace plantea claramente que el Estado no se tiene que meter, que solo está para cobrar impuestos, etcétera, y desgraciadamente ese discurso ha colonizado a gran parte de los productores agropecuarios".

Por su parte, desde la oposición, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, aseguró que "Cristina Kirchner tomo el ministerio de Economía", y que el Gobierno nacional tiene un "diagnóstico errado" sobre la actualidad de la Argentina. "La economía está a la deriva, sin un plan y con una inflación fuera de control". Y agregó: "Los tiempos apremian, la crisis se profundiza, si no se toman medidas de cambios estructurales, el fracaso será catastrófico para los argentinos".