“El humor ayuda a las personas a pensarse más”, dice Matías Broglia, actor oriundo de Ramallo, al reflexionar sobre su trabajo en “Yunta”. Hace más de un año que la obra lo encuentra poniéndole cuerpo a un peón de campo muy particular, con funciones todos los viernes en El Camarín de las Musas.

Broglia repite varias veces “le debo todo al teatro” o “el teatro me salvó la vida”, frases que podrían parecer románticas o una forma del decir, pero que en su caso son pura literalidad. El actor cuenta que llegó a la Ciudad de Buenos Aires en el 2009, un poco por suerte y “sin saber nada”. Antes de mudarse a la capital trabajaba en un aserradero en San Luis, manejando un camión que cargaba madera hasta Misiones. “En el camino me enamoré de una chica, y por cosas de la vida terminé en un instituto de inglés. Yo no sabía ni decir ‘hello’”, bromea. La profesora vio el esfuerzo que hizo por aprender, y lo invitó a participar de una obrita de fin de año del instituto. “Fue un momento crucial para mí. Nunca había hecho algo así, y ahí volví a encontrar algo que no tenía desde la infancia, porque empecé a laburar desde muy chico: el juego. Entré en un mundo donde no había tiempo”, dice. Después de esa experiencia decidió que tenía que dejar la madera y estudiar teatro, y se mudó a Buenos Aires. Si hay algo que caracteriza a Broglia es su simpatía. Tal vez esa sea la razón por la que siempre, en cada uno de los lugares en los que estuvo, estuvo rodeado de amigos que lo ayudaron. “Lo llamé a Ale Andolfi, un amigo de Ramallo que laburaba mucho con Pepito Cibrián, y él me recomendó con quiénes ir, y me mandé”, explica. Se mudó y estudió varios años con Agustín Alezzo y después con Julio Chavez, hasta que una noche en la que estaba “volanteando” por la calle Corrientes, le entregó un volante a Javier Daulte, quien lo invitó a conocer su teatro, el Espacio Callejón, y se terminó convirtiendo en su maestro y gran amigo.

“Ahora tengo un techo arriba mío y puedo, mal que mal, vivir de lo que me gusta. Comer y tener techo por actuar me parece una cosa casi divina”, dice. Cuenta, también, que sus amigos porteños le han dicho que su historia de vida encarna esto de “la meritocracia”. Broglia está en desacuerdo (tanto con el concepto como con ser señalado como el pueblerino que se rompió el lomo y “llegó”), y explica que todo lo que consiguió lo consiguió por esa comunidad enorme que es el teatro. “Cuando me vine casi no sabía leer, aprendí porque quería poder actuar y tenía que leer obras, libretos. Ahora tengo una biblioteca atrás mío y estoy muy contento de decir que la leí completa (risas), pero todo fue por el teatro, y porque la gente que conocí actuando, pintando escenografías, clavando maderas, volanteando, me abrazó”. Cuenta esto e inmediatamente relaciona su experiencia con la de su personaje en Yunta. “Empecé a ser menos ignorante por la curiosidad, y a mi personaje le sucede algo así. Es un peón que en un principio compra todo el discurso de su patrón pero, poco a poco, va desarmando esas ideas. Y en ese desarmar el personaje va creciendo intelectualmente, empieza a apropiarse de las palabras que escucha porque las investiga, entonces se vuelve dueño de su lenguaje y con eso logra ser él mismo, tener una identidad”, explica.

En la obra, dirigida por Adriana Roffi a partir de una versión libre de “Opa La La” de Joaquín Daniel, dos personajes se enfrentan en un campo: un patrón y un peón, que se preparan para salir a cazar a caballo. En una hora de función, lo que empieza como un día más en la vida de estos personajes se transforma en un territorio de disputa ideológica: el patrón, que se cree dueño de todo lo que lo rodea, incita al peón a reproducir un sistema de odio. Pero el peón, poco a poco comienza a dilucidar los tejes y manejes del otro, y a pensar por sí mismo, a decir no.

A través de una puesta austera en la que no falta el humor, la obra transita temas como la crueldad, la tradición, la identidad y la historia de nuestro país. El conflicto de clases, el racismo, el abuso en todas sus formas se hacen presentes en una pieza que interpela desde lo discursivo y lo sensorial: Broglia domina con maestría el don de materializar frente a los ojos del espectador gallinas, perros y caballos; y el espectador siente, desde el primer minuto, que ya no está en una sala teatral, sino en ese establo, con ese peón y ese estanciero. “Yunta” es una crítica directa al entramado social, económico y político sobre el que descansa la historia argentina, pero también es un material que propone una mirada sensible sobre el momento en que alguien, incluso desde la falta total de recursos, decide elegir qué tipo de vida quiere vivir. Broglia recuerda una frase que le dijo Carlos Belloso después de una función: “esta es una crítica a la oligarquía con olor a bosta”. “Me encantó esa definición”, dice con una sonrisa.

La obra inicia con un juego físico e imaginario: “Hay dos perritas que vienen y yo les tiro piedras. Después traigo un caballo y empiezo a limpiarlo”, explica. El trabajo con lo invisible, con lo que no está pero existe ante la mirada del público, exige una gran precisión corporal. “Es muy difícil, todo lo que tiene que ver con lo imaginario… pero cuando el público dice ‘yo vi ese caballo, vi esos perros’, es hermoso”. Para construir ese universo Broglia llevó a cabo un trabajo riguroso. Aunque nació en Ramallo, no tuvo contacto directo con el campo ni con los animales. Por eso, para familiarizarse con el universo del personaje, se fue a trabajar durante un tiempo a un campo en Luján. Allí convivió y aprendió de un peón de campo. Observó cómo se limpiaban los caballos, cómo se les levantaban las patas para sacarles cosas. “Fue un trabajo de campo literalmente (risas) muy, muy importante para el personaje”, explica.

Se sabe que un material está vivo cuando provoca un efecto inmediato en el público: en Yunta, apenas termina la función, las personas quieren hablar, compartir lo que sintieron, debatir. Hubo funciones en las que incluso alguien de la audiencia le gritó, enojado, al patrón. La propuesta interpela con preguntas directas sobre la identidad, la crueldad y el lugar que cada uno ocupa frente al poder, pero no olvida la risa, y busca que el espectador pase un buen momento.

Además de “Yunta", Broglia está por estrenar “Cría. ¿A quién le pertenece mi corazón?”, de Catalina Luchetta en el Espacio Callejón; y, junto con Silvia Gómez Giusto, está empezando a armar una obra que cuenta su historia de vida. “Habla del período en el que trabajé en un aserradero, cuando manejaba un camión, cargaba madera, iba y venía de San Luis a Misiones. En ese recorrido me enamoré de una prostituta. Y la obra trata de todo ese mundo, hasta que dejo de verla. También habla de mi llegada a Capital. Uno de los primeros trabajos que tuve fue ser un taxi boy. Todo eso también está en la obra. Y está todo el amor por el teatro, que me dio todo”, explica Broglia.

“Yunta”, con dirección de Adriana Roffi, las actuaciones de Matías Broglia y Pedro Risi, y asistencia de Ana Arensburg puede verse todos los viernes a las 20.30 hs en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 690, CABA), y las entradas están a la venta en Alternativa Teatral.