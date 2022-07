“El sábado me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy convencido. Fue un acto de responsabilidad con la Patria”, dijo el ex ministro de Economía Martín Guzmán al despedirse de los trabajadores del Palacio de Hacienda. “Ahora asume Silvina Batakis, a quien conozco. Tiene una gran valoración por lo público, les digo que estén tranquilos, que la ayudemos mucho. Voy a estar haciendo todo lo que pueda para ayudar a la Argentina y a nuestro presidente, que es una persona de valores, que tiene un genuino compromiso con el bienestar de nuestro pueblo. Tengo la convicción de que en estos dos años y medio hemos contribuido a que hoy Argentina esté parada en un lugar de mayor fortaleza”, agregó Guzmán, que despertó un aplauso cerrado de parte de sus ex colaboradores.