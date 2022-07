Empresarios, economistas, gobernadores y referentes políticos respaldaron la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía. Tras más de 24 horas de tensión, el apellido dio tregua a una de las crisis más importantes de la coalición gobernante. Destacaron la capacidad profesional y los antecedentes en la función pública de la nueva ministra y coincidieron en pedir la adopción de un plan para hacer frente a la inflación y a los problemas del frente externo.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, destacó la "tremenda vocación de servicio" de Batakis, al haber aceptado un cargo al que definió como "una silla eléctrica", al tiempo que sostuvo que en sus primeras responsabilidades están las de "despejar incertidumbres", y "generar confianza y previsibilidad". En declaraciones a Télam, Grinman sostuvo que "lo incierto es peor que lo malo", por lo cual consideró que "hay que actuar rápidamente para generar confianza, mostrar algún plan".



El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, sostuvo que con la designación de Batakis al frente del Ministerio de Economía, el Gobierno "debe dar una respuesta rápida para tranquilizar a la macroeconomía, que se lleva puesta a la micro"."Hoy es un día muy difícil para todo el sector pyme, no tenemos listas de precios ni tampoco certidumbre sobre cuándo nos van a entregar la mercadería los proveedores y, como no tenemos espalda financiera, tenemos que vender para cumplir nuestras obligaciones diarias", manifestó.

González reconoció la capacidad técnica y de trabajo de Batakis. Entre los principales desafíos que le asignó en su nueva responsabilidad, el titular de CAME dijo que la ministra tendrá que "bajar la inflación, que es algo que lima el poder adquisitivo de la gente y se traduce en reducción de consumo interno". En ese sentido, destacó como "muy importante" la extensión de la vigencia del programa Ahora 12, "la única herramienta que tenemos para financiar", al tiempo que indicó que Precios Cuidados "seguramente sirve en las grandes ciudades, pero al Interior no llega".



Antonio Aracre, CEO de Syngenta y de buena relación con Martin Guzman, destacó que Batakis "tiene una mirada positiva en relación a lo que es la producción" así como respecto de la "distribución del ingreso". "Las declaraciones que se conocen de Batakis son muy razonables. Tiene una mirada bastante positiva en relación a lo que es la producción, pero también a lo que es la necesidad de encontrar mecanismos para que la distribución del ingreso repercuta de manera más profunda en los distintos escalones sociales", destacó en diálogo con AM 750.

Si bien el empresario enfatizó que la flamante titular del Palacio de Hacienda tiene "muchos desafíos por delante", remarcó que "tiene la fortaleza anímica y emocional y la pericia técnica" para llevar adelante la tarea. Entre otros desafíos, el CEO de Syngenta señaló a la brecha cambiaria a la que pidió "acotarla y desarmarla un poco", además de "frenar el drenaje del poder adquisitivo" con un "plan antiinflacionario" y un "shock de ingresos".



Teddy Karagozian, CEO del Grupo TN&Platex, aclaró que el ciclo de Guzmán estaba cumplido y consideró que Silvina Batakis es una excelente economista: "Ella sabe lo qué hay que hacer. Lo que obviamente no puede es hacer magia. La ministra Batakis puede llegar a estar a la altura de las circunstancias. Batakis trabajó con Scioli y es una interesante combinación. Confiamos en que la coordinación de Batakis -a quién conocimos en sus funciones anteriores- y por lo cual, conoce el interior profundo de Argentina y por su equipo reforzarán el proyecto productivo que viene creciendo desde el inicio de este gobierno”.

No solo los empresarios destacaron la carrera de la segunda ministra de economía mujer de la historia argentina. El ex secretario de Finanzas Daniel Marx consideró que la designada ministra posee una experiencia “de razonable administración en la provincia” de Buenos Aires, y consideró que el nuevo equipo económico debe resolver el problema inflacionario.“La nueva ministra viene con un bagaje de razonable administración en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Marx, y consideró que “pasar de administrar una provincia a diseñar políticas económicas a nivel nacional es un paso importante”.

La economista Fernanda Vallejos agregó que a Silvina Batakis “le toca asumir una responsabilidad muy grande en un momento difícil” por lo que pidió “todo el apoyo para llevar adelante las medidas que alineen la política económica con las expectativas del pueblo”. La ex diputada enfatizó en el “desafío crítico” que afrontará Batakis en el Palacio de Hacienda, siendo éste “el combate de la inflación con la prioridad puesta en el crecimiento de los salarios e ingresos reales y la corrección del retroceso distributivo en contra de los salarios”.