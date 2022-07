La simple presencia de la CGT en el acto de asunción de la ministra de Economía, Silvina Batakis, ya representaba un respaldo a la nueva funcionaria. De todas formas, la conducción sindical organizó una reunión de "mesa chica" poco después del acto en Casa Rosada. "Ojalá que la compañera (por Batakis) tenga la fortaleza y la sabiduría para bajar la inflación que es un flagelo que lastima el bolsillo de los trabajadores", afirmó el cosecretario general de la central obrera, Pablo Moyano y agregó, por si quedaran dudas: "Tiene el apoyo de la CGT y los gobernadores". Luego, desde la CGT dejaron trascender que pedirán una reunión con la funcionaria.

En el encuentro que se realizó en la sede de UPCN estuvieron varios de los que participaron en la asunción de la nueva ministra. Además de Moyano, también estuvieron los otros dos triunviros, Héctor Daer y Carlos Acuña, el dueño de casa Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez (Uocra), Rodolfo Daer (Alimentación), Víctor Santa María (encargados de edificio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

Durante la reunión se habló de la inflación y el impacto en los salarios. También se charló sobre la necesidad de apoyar al gobierno del Frente de Todos pero sobre todo también se conversó sobre la necesidad de que el gobierno pague, de una vez por todas, la millonaria deuda que mantiene con las obras sociales sindicales ya que el presidente Alberto Fernández no supera la etapa de la promesa.

Entre los gremios que integran el consejo directivo están los que están más incómodos con la deuda con las obras sociales y pugnan por una expresión pública sobre esta situación. Daer, el más cercano al Presidente, enfría todo lo que puede ese intento por salir a la calle y es una de las razones por la que, al cierre de esta edición, no se emitió un comunicado de la central sindical ante el cambio en el Ministerio de Economía.

Una de las expresiones más clara que confirma la ausencia de una postura única en la central sindical es la consideración de la gestión del ahora exministro Martín Guzmán. Por caso, Pablo Moyano al finalizar el encuentro en UPCN fue concreto al hablar del "fracaso del exministro" y, por lo tanto, mostrar sin disimulo su apoyo a Batakis para luego destacar que también cuenta con el respaldo de los gobernadores.

Poco antes de la reunión, el estatal Rodríguez había sostenido que la discusión pública entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner no ayuda: "Nosotros no consideramos que así (por las internas) se garantice la institucionalidad y la gobernanza de la Argentina. Es una cuestión de conducción política. El Frente de Todos debe generar acuerdos internos, no debatirlos públicamente y fortalecer una estructura política que también incluye a los gobernadores, intendentes y la CGT", afirmó. Al respecto, Moyano aseguró que "todos los militantes apostamos al presidente y a la vicepresidenta. Nosotros estuvimos cuatro años en la calle, sacamos a la derecha y no queremos que regrese".

Si bien las opiniones sindicales coinciden en la inconveniencia de la discusión pública entre Fernández y CFK, lo cierto es que hacia el interior de la CGT hay diferencias a la hora de expresar sus preferencias. Sin duda que el sector que lidera Daer tiene mayor cercanía con las políticas del Presidente. En tanto que los camioneros y los gremios que lo acompañan hay mayor simpatía por CFK, de hecho este sector no estuvo durante el acto que el Presidente habló en la CGT el pasado 1 de julio.