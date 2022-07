La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó que el gobierno nacional está dispuesto a “cumplir” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque consideró que "seguramente habrá algunas modificaciones" en las próximas revisiones, producto de los resultados de la economía sacudida por el contexto internacional.

La titular del Palacio de Hacienda estimó, además, que "el segundo semestre es muy complejo" en materia de deuda porque hay "muchos" y "muy fuertes" vencimientos de metas.



"Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta", ya que el acuerdo con el organismo internacional "tenemos que cumplirlo", puntualizó durante una entrevista por El Destape Radio.

Diálogo con el FMI

La ministra confirmó que este martes intentará hablar con funcionarios del FMI y reconoció: "A ninguno nos gustaría tener diálogo con el Fondo Monetario pero hay un acuerdo y hay que cumplirlo".

"En cada revisión trimestral seguramente habrá modificaciones porque el mundo está cambiando. Las tensiones van a existir pero tenemos que trabajar en forma conjunta para que el programa económico tenga los ajustes necesarios para que mejoren las condiciones de vida", remarcó la funcionaria.

Sobre el dólar

Bataki también se refirió a la situación del dólar y a los saltos que la divisa dio en el mercado cambiario durante los últimos días producto de los cambios en el equipo económico tras la renuncia de Martín Guzmán.

Para la funcionaria, el dólar "está en niveles competitivos" en su actual cotización oficial, mientras que el Tipo de Cambio Multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) "está en los niveles que tiene que estar".



En su opinión, la clave frente a estas fluctuaciones está en que el país necesita que "los exportadores exporten más", que "no especulen con lo que van a hacer el mes que viene" y que para eso se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está "en niveles competitivos como el otros momentos de la Argentina".

El salario y la inflación

La ministra también dejó claro que "los salarios no son la causa de la inflación" y ratificó que el propósito del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo. No obstante, advirtió, "eso va a llevar tiempo".



"Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100 por ciento de esa pérdida en poquitos meses", dijo y recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54 por ciento".