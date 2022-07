36 años después de su lanzamiento y gracias a Stranger Things, "Master of Puppets" de Metallica llegó al tope del ranking de iTunes. La canción de 1986 experimentó un resurgimiento en el interés tras aparecer en la nueva temporada de la serie, en un momento clave de su epílogo.

Tras arrasar con los fans jóvenes en redes sociales, donde elogiaron al personaje Eddie Munson y su metalero solo de guitarra, la canción empezó a trepar en charts de todo el mundo. Este martes, Metallica publicó un posteo en Instagram celebrando a la serie de Netflix y sus creadores, The Duffer Brothers.





"La manera en que los Duffer Brothers han incorporado la música en Stranger Things siempre estuvo a otro nivel, con lo que nos volvió locos que no solo incluyera 'Master of Puppets' en la serie sino que hayan construido una escena clave alrededor de ella", señala el texto publicado por la banda.

En el segundo volumen de la cuarta temporada, Eddie Munson (Joseph Quinn) hace una versión instrumental del clásico de Metallica mientas combate a unos murciélagos demoníacos en el Upside Down. La banda integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo -que dio a comienzos de mayo un show en el Campo de Polo de Buenos Aires- le dio su total aprobación a la escena, incluyendo la digitación de Quinn. "Estábamos ansiosos por ver el resultado final y nos voló la cabeza. ¡Está tan bien hecho que algunos amigos adivinaron la canción solo con ver unos segundos de los dedos de Joseph Quinn en el trailer! ¿No es una locura?"

Stranger Things (Imagen: Netflix)

Hace un par de semanas, la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush alcanzó el primer lugar en el Chart Oficial de Singles del Reino Unido. También en ese caso tuvo que ver la inclusión en Stranger Things; en su lanzamiento original, en 1985, había llegado al número 3. En esa ocasión también la artista se expresó en las redes, con un posteo en el que agradecía el renovado apoyo de los fans. "Habrán escuchado que la primera parte de esa serie fantástica que es Stranger Things ha sido lanzada en Netflix. Incluye una canción a la que se le dio toda una nueva vida entre los jóenes que aman el show... ¡y yo también lo amo!".

Mientras tanto, los rumores que señala que el próximo spinoff se concentraría en Eleven (Millie Bobby Brown) o Steve (Joe Kerry) fueron rebatidos por los Duffer en una aparición reciente para el podcast Happy Sad Confused. "Eso no será así... estuvimos leyendo sobre esos rumores, un spinoff de Eleven, o de Steve o de Dustin. Pero no es interesante porque ya hicimos todo eso. Pasamos vaya a saber cuántas horas explorando eso. Lo que hagamos va a ser muy diferente al show original". El dúo afirmó que la conexión entre Stranger Things y su spinoff "no estará dado por los personajes principales sino por la sensibilidad de la narración".