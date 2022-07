El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, sostuvo que son momentos difíciles para las Pymes y que desde el sector le piden a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, "acciones directas y fuertes en la macroeconomía".

En diálogo con AM750, González señaló que, en este nuevo contexto económico del país, para las Pymes "son días muy difíciles porque no tenemos certidumbres".

Sin embargo, se mostró optimista con la asunción de la nueva ministra, Silvina Batakis: "Tenemos toda la esperanza de que este nuevo equipo puedan generar esa confianza que se necesita en la macroeconomía lo antes posible", dijo.

"Se torna un poco complicado en el mundo Pyme no tener precios de referencia y saber cuando vamos a tener productos para reponer", agregó al respecto.

En el mismo sentido, remarcó que "el mundo Pyme argentino no es generador de precios", con lo cual no se pueden dar el lujo de no trabajar o no vender "durante varios días".

En tanto apuntó a los "grandes empresarios" al expresar que "se protegen con un dólar diferente".

Por último, concluyó pidiéndole a la ministra Batakis "acciones directas y fuertes en la macroeconomía porque las Pymes no tienen muchos días para afrontar esta situación, que es asfixiante en algún punto".