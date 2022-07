La misión, en principio, parece sencilla. River tiene que ganarle a Vélez por dos goles de diferencia para poder pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Pero hay un riesgo en todo eso: que el equipo juvenil, dinámico y metedor que armó el uruguayo Alexander Medina vuelva a complicarlo como lo hizo hace siete días en Liniers, cuando le ganó 1 a 0 y le remarcó una diferencia aún mayor en el juego. Vélez tiene dos resultados a favor: la victoria por cualquier margen y el empate. El 1 a 0 para River mandará la serie a los tiros desde el punto penal. Como se vé, hay un abanico de emociones abierto para el juego de este miércoles que dará comienzo a las 21.30, con televisación de Fox Sports y el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Habrá además un atractivo adicional: Julián Alvarez jugará su último partido con la casaca de River. El delantero cordobés será presentado el próximo domingo junto con el goleador noruego Erling Haaland como nuevo jugador del Manchester City y quiere despedirse como gran protagonista de la clasificación riverplatense. Alvarez está a un solo gol de igualar la línea del colombiano Rafael Santos Borré como máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo y hará posible por superarlo para llevarse en sus oídos la última ovación del Monumental.

No llega bien River a este cruce. Perdió tres de sus últimos cinco partidos y en la semana, cayó con Vélez por la Copa y con Huracán por el campeonato. Con los titulares y con los suplentes, el equipo ha perdido confiabilidad, volumen de juego y nivel individual. No marca las diferencias que marcó a fines del año pasado y aunque Gallardo pasó a jugar con dos atacantes para acompañar mejor a Julián Alvarez, tampoco llega demasiado. Si no hubiera sido por Armani, Vélez habría ganado por una distancia mayor y hasta lo habría goleado. De la Cruz por Barco será el único cambio que hará Gallardo en la formación inicial.

Velez armó un interesante mezcla entre jugadores jovenes con pulmones y pìernas de sobra y otros más expertos y curtidos en el oficio de los partidos grandes. En Liniers, corrió y jugó en partes iguales y propuso e impuso un trámite incómodo. En el segundo tiempo y de contraataque, desperdició situaciones claras que puede llegar a lamentar. La duda pasa por si los juveniles estarán en condiciones de soportar la presión de un estadio repleto y ansioso. El técnico Medina no hará cambios e irá con los mismos once que arrancaron en la ida a dar un gran golpe de escena en el Monumental.