La actriz Bette Midler y la cantante Macy Gray están siendo acusadas de ser transfóbicas, a raíz de una serie de comentarios que ambas artistas estadounidenses dijeron en redes sociales y en declaraciones televisivas.

Midler, la actriz de 76 años y reconocida por su activismo a favor de la comunidad LGBTIQ+ había escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que advirtió que las mujeres están siendo "despojadas de sus cuerpos".

"¡MUJERES DEL MUNDO! ¡Nos están despojando de nuestros derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y hasta de nuestro nombre! Ya no nos llaman 'mujeres'; nos llaman 'personas parturientas' o 'menstruadoras', ¡e incluso 'personas con vaginas'! ¡No dejes que te borren! ¡Cada ser humano en la tierra te lo debe!", publicó la estrella de la película "Hocus Pocus".



En tanto, Gray, recordada por su exitosa canción "I Try", de 1999, dio una entrevista en el programa del polémico periodista Piers Morgan, "Uncensored", en la cual se anticipó a las posibles reacciones y manifestó su opinión sobre la prohibición de la participación de las mujeres trans en competencias femeninas.

"Diré esto y todo el mundo me odiará, pero como mujer, solo porque vayas a cambiar las partes (del cuerpo), no te convierte en una mujer, lo siento", apuntó.



Tras la polémica, Gray respondió este martes a las repercusiones al twittear: "No estaba definiendo a las mujeres trans. Solo a las mujeres. Porque sé lo que significa ser una. No sé lo que significa ser una mujer trans y nunca dije que lo sabía. Pero eso va en ambos sentidos."

Asimismo, compartió un comunicado con la revista Billboard, en la que explicó: “No tengo nada más que amor por la comunidad LGBTQ+ y transgénero y he sido defensora desde el primer día. Mis declaraciones en el show de Piers Morgan fueron groseramente malinterpretadas. No odio a nadie. Respeto el derecho de todos a sentirse cómodos en sus cuerpos y vivir su propia verdad."

Por su lado y hasta el momento, Midler no ha respondido a los comentarios.