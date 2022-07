La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, confirmó este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Gustavo Petro, el domingo siete de agosto en Bogotá, debido a que el gobierno saliente decidió no invitarlo. Iván Duque había señalado el sábado que mientras él fuera mandatario no permitiría el ingreso de Maduro al país.

Por su parte, Petro se refirió al tema en una entrevista radial en la que afirmó que le parece "prudente" que Maduro no asista a su asunción. "Es prudente porque lo que viene es un proceso de reconstrucción de muchas cosas, comercio, cultura y sociedad en la frontera. Respeto la posición del actual gobierno, nosotros tenemos otra manera de entender eso", dijo el mandatario electo. Las relaciones directas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela están suspendidas desde hace años y cruzan acusaciones sistemáticamente.