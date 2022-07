Los médicos residentes de la provincia salieron a reclamar un aumento salarial y debido a la falta de respuestas del Gobierno se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.

El sector percibe sus ingresos a través de becas pagadas por Nación y otras becas que aporta la Provincia. En el primer caso, los haberes rondan los 70.000 pesos, mientras que en el caso de las becas provinciales el ingreso mensual es de aproximadamente 57.000 pesos. Por eso, los residentes exigen una recomposición salarial del 100%.

"Estamos en estado de asamblea permanente. Cobramos un ingreso mensual que está muy por debajo del valor de la canasta básica. Tenemos una carga horaria de 280 horas mensuales y con guardias que no son pagas porque entran dentro de nuestra formación. Por eso exigimos una mejora del 100%", le dijo a La Rioja/12 Federico Gordillo, médico residente y uno de los voceros del sector.

Las residencias en Salud Pública no sólo son médicas, sino también residencias no médicas. Estas últimas incluyen a terapistas ocupacionales, psicólogos, bioquímicos y trabajadores sociales. En total, hay 84 residentes en la provincia.

Gordillo afirmó que algunos residentes cobran las becas nacionales y que otros reciben sus pagos por becas provinciales. "Quienes cobran las becas provinciales están mucho peor porque cobran sin recibo de sueldo, no les pagan obra social ni aportes jubilatorios. Es un trabajo totalmente precarizado y estamos hablando de profesionales de la salud", indicó.

El médico residente informó que este martes desde el Ministerio de Salud se les formalizó una propuesta de aumento salarial que ronda entre los 2.000 y los 3.000 pesos. "Es una humillación y una estafa total lo que nos pagan y lo que nos ofrecen de aumento, por eso lo rechazamos de plano", aseguró.

Sin acreditación de residencias

El otro eje del reclamo del sector es la falta de acreditación de sus residencias, una tarea que le corresponde al Ministerio de Salud de la Provincia ante las autoridades nacionales. "El Ministerio de Salud no hizo la acreditación, no presentó la documentación de que esa residencia cumple determinados parámetros que fija Nación y sin esas acreditaciones no podremos ejercer la profesión o capacitarnos fuera de la provincia. Se hicieron las cosas mal, no se presentaron los papeles como se debía ni en tiempo y forma. Es gravísimo esto", se quejó Gordillo.

El médico residente precisó que la acreditación de las residencias le corresponde al área de Capacitación y Docencia, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia. Además, informó que la fecha tope para presentar esa documentación ante Nación vencía el pasado 30 de junio y que hasta ahora no se hicieron esas presentaciones.

Gordillo añadió que los residentes ya formalizaron sus reclamos, tanto en lo relacionado con el pedido de aumento salarial como en lo vinculado con la acreditación de las residencias.

"Después de la marcha multitudinaria del jueves pasado, en la que marchamos junto con los médicos y los docentes, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara nos llamó a una reunión y nos dijo que se comprometía a darnos una solución pero hasta ahora no hay ninguna respuesta concreta, salvo este ofrecimiento de aumento de 3.000 pesos que lo rechazamos", dijo.

En cuanto a las medidas de protesta, Gordillo informó que al declararse en estado de alerta y asamblea permanente, los residentes concurren a sus lugares de trabajo, cumplen las horas pero no hacen ninguna actividad relacionada a su formación como residentes, salvo las guardias que sí las hacen por tratarse de una tarea esencial.

Por último, dijo que junto con los médicos de APROSLAR están planificando las próximas movilizaciones para insistir en sus demandas al Gobierno.