Desde el grupo Curas en la Opción por los Pobres denuncian que un sacerdote que pertenece a la parroquia "Nuestra Señora de la Merced", en Nueva Esperanza (Santiago del Estero), fue amenazado por su apoyo a los reclamos contra el avance del agronegocio. "El miércoles 29 de junio me llegó un whatsapp que decía que no me meta en lo que no me interesa y que los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios", relató el cura amenazado Rubén Lassaga en La Casa Invita por AM750.

Ruben Lassaga es párroco de "Nuestra Señora de la Merced" en Santiago del Estero hace 3 años. Es un sacerdote involucrado en su comunidad: "En Santiago del Estero y el NOA la lucha por la tierra no es nueva, se ha recrudecido en la década del '90, con la autorización de la semilla transgénica y la expansión de la frontera agropecuaria", contó en AM750.

Es ese sentido, Lassaga explicó que el mismo día que recibió la amenaza -el miércoles 29 de junio- en la comunidad llamada "La Armonía" un grupo de encapuchados "corrió a una familia" de su hogar: "Era una señora mayor con su hija bebe y un hijo joven. Al hijo lo golpean, los echan. Les mataron los animales y les quemaron la casa".

Consultado por la situación legal, el sacerdote contestó que "se está investigando", pero denunció la complicidad entre "algunos fiscales y el poder político": "Siempre hay funcionarios corruptos que autorizan desmontes", cerró.