Netflix se convertirá en el salvavidas de muchos durante las próximas semanas cuando comiencen las vacaciones de invierno.

El receso y las bajas temperaturas invitan a maratonear ficciones que quedaron pendientes, y el catálogo de la plataforma de streaming cuenta con series cortas y atrapantes que se pueden ver en cuestión de horas.

Comedia, suspenso, historias verídicas llenas de aventura y drama, y mucho más, Con un variado catálogo de series y películas, 5 propuestas imperdibles para este invierno.

No me conocen

Con casi un 90% de críticas positivas en las opiniones de usuarios de Google, "You don't know me" ("No me conocen", en español)" se presenta como una de las "perlitas" más nuevas de Netflix, ya que estrenó el 17 de junio pasado y durante semanas se posicionó entre las 5 producciones más vistas en Argentina.



Se trata de una ficción inglesa de suspenso basada en la novela policíaca del mismo nombre escrita en 2017. La serie cuenta con una temporada de 4 episodios, en la que el protagonista es acusado de un crimen y debe acudir a la justicia. Aunque su abogado le sugiere decir determinadas cosas frente a la corte, éste las desestima y opta por decir lo que realmente cree y recuerda sobre los hechos.

"Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa", indica la sinopsis de la plataforma de streaming.

Intimidad

"Intimidad" es una miniserie española dura, controvertida, y con una fuerte impronta femenina. Protagonizada por Itziar Ituño (conocida por su rol en "La casa de papel", Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz y Ana Wagener, desde su estrenó, el 10 de junio pasado, generó un gran impacto por su trama y abrió el debate en torno al límite entre la vida pública y privada.

Cuenta sobre una política exitosa que ve interrumpido su ascenso meteórico por la filtración y difusión de un video sexual que había sido filmado sin su consentimiento. Avergonzada y humillada por las críticas que recibe sobre su vida íntima, la protagonista lucha contra prejuicios, violencia sexista, estrategias políticas y otros condicionantes para sostener su carrera profesional.

La historia se desarrolla en 8 capítulos, de entre 45 y 50 minutos de duración cada uno, en los que busca transmitir los obstáculos que deben atravesar las mujeres.

Inventando a Anna

Anna Delvey era una mujer de la élite neoyorkina que vivía una vida de lujo en hoteles 5 estrellas, fiestas VIP, yates, aviones privados, autos último modelo, y un vestidor inmenso con las marcas más prestigiosas. Hasta que un día, sus mentiras quedaron al descubierto.

La miniserie "Inventando a Anna", dirigida por Shonda Rimes y protagonizada por Julia Garner, narra el fraude de Anna Sorokin, una estafadora contemporánea con una historia sorprendente. En una temporada de 9 episodios, los espectadores se encuentran con una mujer obsesionada por la buena vida que llegó a situaciones insólitas para cumplir con sus sueños aspiracionales, sin importar a quiénes traicionara ni las consecuencias.

Crashing



Los protagonistas de esta miniserie son un grupo de jóvenes encargados de "custodiar" un hospital abandonado en el que viven por su bajo costo de alquiler. Su escritora y directora, Phoebe Waller-Bridge, es la autora de otros grandes éxitos de comedia británica, como "Fleabag".

El gancho es básico, pero efectivo: la trama está llena de enredos amorosos, fiestas, risas, gritos, borracheras, diálogos con sarcasmo. Sin embargo, el trasfondo es más profundo, ya que lo que realmente busca mostrar la directora es la crisis económica que atraviesan los "millenials" en un mundo cada vez más complejo.

"Crashing" está compuesta por una sola temporada, con seis episodios de media hora cada uno.

Halston

Protagonizada por Ewan McGregor, quien obtuvo un Emmy por su interpretación, esta miniserie narra la vida y obra del ícono de la moda estadounidense, Roy Halston Frowick, mejor conocido como Halston.

El diseñador fue famoso por su estilo vanguardista dentro del género urbano de la moda, llegando a vestir a las modelos, artistas y celebridades más famosas del mundo: Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Babe Paley, Silvana Mangano, Lauren Bacall, Martha Graham, Bianca Jagger y Liza Minnelli, por nombrar algunas.

En un total de 5 capítulos, la serie dirigida por Ryan Murphy se centra en los aspectos más complejos del diseñador y lo que hace que sobresalga entre los demás. El combo de excesos de alcohol, drogas, sexo, compras y trabajo, llevaron al célebre diseñador a un estrepitoso final a sus 57 años.