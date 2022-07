Netflix confirmó este miércoles que están trabajando en el primer spin-off de Stranger Things. Los creadores aclararon que será “un 1000% diferente” a la serie. Los hermanos Matt y Ross Duffer también anunciaron que están preparando una obra de teatro basada en este universo.

El proyecto será exclusivo de Upside Down Pictures, la nueva productora de los creadores de la serie. En el podcast Happy Sad Confused, los también directores de cine y televisión detallaron que la producción no se centrará en los personajes individuales ya conocidos, sino en nuevas historias ambientadas en este universo.

"Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todas las posibilidades de seguir con la serie y no nos interesa, así que el spin-off será 1000% diferente a la serie principal", dijeron, mientras precisaron que el mayor hilo conductor con la producción original será “la sensibilidad narrativa y no los personajes principales”, agregaron.

A su vez, informaron que planean la realización de una obra de teatro de Stranger Things, la cual será producida por Sonia Friedman y Stephen Darldry, cuya fecha de estreno no fue anunciada.

Adelanto de Stranger Things 5

Sobre Stranger Things 5, los hermanos Duffer dijeron que “no sé si la serie irá a 100 millas por hora al comienzo de la quinta temporada, pero se moverá bastante rápido y los personajes ya van a estar en acción. Van a tener un gol y un impulso, y creo que eso hará que esta última temporada se sienta realmente diferente”.

Al ser consultados acerca de si alguno de los protagonistas se quedará sin llegar al final, avisaron que “habrá muertes”.

Otros proyectos de los hermanos Duffer

También están trabajando en una nueva adaptación live action de Death Note, una serie manga escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata. La nueva producción no tendrá relación con la película ya presentada por el servicio de streaming, aclararon.

Comunicaron además la adaptación del libro “El talisman”, la novela de 1984 escrita por Stephen King y Peter Straub, para la pantalla chica. La serie estará a cargo de Curtis Gwinn, coproductor ejecutivo y guionista de Stranger Things. La historia se centra en un joven que se ve involucrado en la búsqueda de un artefacto que podría salvar la vida de su madre y lo lleva a trasladarse entre nuestro mundo y una realidad conocida como “Los Territorios”.