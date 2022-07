El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, respaldó este jueves la designación de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, en reemplazo de Matín Guzmán. Destacó que la funcionaria “tiene una gran capacidad de trabajo y mentalidad productivista”. El empresario santafesino comentó que se conocen desde 2018, cuando visitó a los referentes industriales de esa provincia, y que tienen “una buena relación”.

“Batakis sabe que la Argentina tiene su salida en la industrialización. Hace más de un año y medio que estamos trabajando con el Banco Central por el tema de los dólares para los insumos. Cualquier persona que conoce el desastre de la desindustrialización que produjo el gobierno anterior, con un fuerte endeudamiento, sabe que el proceso actual iba a producir la restricción externa”, comentó Moretti.

Para el dirigente industrial, todos los gobiernos que iniciaron un proceso de industrialización pasaron por este proceso. “Esto ya lo sabíamos. El que dice que no lo sabe, no leyó lo mínimo de economía. Estamos viviendo dos Argentinas. Una es la de Capital y otra la que vivimos nosotros”, añadió.

Luego, sentenció: “Lo que hay que hacer es, a diferencia de lo que se hizo siempre, no parar el modelo productivo. Esto se sale con más cantidad de trabajo. No hay otra forma. Acá lo que hay que parar es la especulación”. Y puso el pedido en números concretos: “Tuvimos un crecimiento el año pasado del 15,7 por ciento. Este año llevamos un 6 por ciento. Y no tiene por qué caerse”.

Los principales puntos de la gestión Batakis

Luego de asumir su cargo, Batakis anticipó que "va a seguir el programa económico del Presidente". “Estamos convencidos de que el rumbo económico de Argentina es lograr el manejo fiscal de nuestras cuentas, aumentar las exportaciones y revalorizar nuestra moneda", señaló, respecto a lo que consideró los tres ejes fundamentales de su gestión.

En ese mismo sentido, la flamante ministra sumó: "Queremos una mirada federal, que incluya a todos y todas los argentinos y argentinas". Para ello, Batakis aseguró que "será necesario liberar las fuerzas productivas de nuestro país que nos permitan crecer". "Creo en el equilibrio fiscal", sostuvo, para "avanzar en ese sentido, con más puestos de trabajo y más exportaciones".