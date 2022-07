El presidente de Perú, Pedro Castillo, exigió este jueves una investigación por el caso de dos periodistas que fueron retenidos este miércoles por ronderos campesinos. El mandatario rechazó "enérgicamente" lo sucedido en la región de Cajamarca, al norte del país.

"Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el ministro del Interior de Perú, Mariano González, informó que los periodistas están a salvo y fueron trasladados en buen estado. “Con satisfacción les puedo decir que nuestros colegas están siendo trasladados hacia Bambamarca en buen estado, que es lo más importante en estas circunstancias, más allá de cualquier situación condenable, es el respeto por la vida de nuestros colegas”, indicó el titular de la cartera, entrevistado por América Noticias.

González añadió que debido a la dificultad de acceso a la zona se priorizó rescatar a los periodistas y no se elaboró un operativo policial. Tampoco precisó si hay personas detenidas por lo sucedido. “Quisiera pedirles que comprendan que, dentro de las dificultades del territorio, nuestra policía ha acudido lo más rápido posible. Si bien es cierto, con los pocos efectivos que hemos tenido en la región se ha procedido al traslado de los periodistas y conductor”, comentó.

El equipo periodístico del medio Cuarto Poder fue intervenido mientras se tomaban declaraciones sobre el caso de la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, que está siendo investigada preliminarmente por fiscalía ante la posibilidad del delito de negociación incompatible.

Tras la detención, el periodista Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdiviezo fueron forzados a emitir un comunicado en vivo a favor de Paredes y del mandatario. “Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín; nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación, en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a Cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares”, leyó Quispe.



El comunicado se transmitió en vivo a pedido de los campesinos. El documento que leyeron también enumeró necesidades que se viven en la zona en cuestiones vinculadas al agua, desagüe, educación y otros. "Las rondas campesinas hacen un llamado al presidente para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad", señalan. Al finalizar el comunicado, Quispe aclaró: "Eso es todo, hemos cumplido con sus exigencias".

La Defesoría del Pueblo de Perú publicó en su cuenta de Twitter que las rondas campesinas están obligadas por ley a respetar los Derechos Humanos y exhorta a los ronderos que entreguen los equipos incautados a los periodistas de manera inmediata.

Durante el secuestro, el organismo emitió un comunicado pidiendo la liberación de los profesionales y expresó que el uso de violencia es inaceptable en un Estado de Derecho.