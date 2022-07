La eliminación de River en la Copa Libertadores golpeó duro en Núñez. Sobre todo, porque el plantel y el entrenador, Marcelo Gallardo, consideran que fueron víctimas de una injusticia por un gol anulado a instancias del VAR que hubiese emparejado la serie ante Vélez con 15 minutos por jugar. Para el técnico, la sensación fue de "un dejo de injusticia total" por la supuesta mano de Matías Suárez en la jugada que hubiese sido el empate parcial.

"Que los árbitros vayan a cobrar algo que no existe es un dejo de injusticia total. Fuimos perjudicados por ese fallo que sanciona una mano que no se ve, porque no hay claridad en la imagen. La injusticia es la que genera la bronca", destacó Gallardo en la conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo. "Después está la ilusión rota de no poder llegar más lejos en esta Libertadores. Porque con ello también pretendíamos ir mejorando nuestro nivel", explicó el entrenador de River.

En su extensa referencia a la jugada en cuestión, Gallardo argumentó la importancia que hubiese tenido el empate en ese momento de la serie. "River se ponía a tiro en el resultado global con ese gol anulado. Y quedamos cerca después de haber jugado mal en la ida, como lo dije en ese momento. Pero la falta de criterio arbitral termina dañando al fútbol, porque lo que nos pasó esta vez a nosotros mañana les va a pasar a otros", se lamentó el técnico de River, que se quejó por otros aspectos del arbitraje del chileno Roberto Tobar.

"Los árbitros son los responsables de que el juego no fluya, porque cortan permanentemente los partidos. Y después no dan el descuento que corresponde. Por eso la bronca por la injusticia es lo que tenemos ahora. Y después nos haremos cargo de lo que nos corresponde para no poder pasar una serie que nunca fue fácil", remarcó el Muñeco, que también hizo referencia al futuro inmediato, ya sin el gran objetivo del año por delante: "La verdad que ahora tenemos que generar nuevo entusiasmo como para levantarnos y seguir adelante. Porque esta fue una prueba para todos y apuntaremos a renovar ese espíritu necesario para seguir combatiendo".