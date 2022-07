Paul McCartney saludó a su amigo y último baterista de The Beatles, Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, en su cumpleaños número 82.



El legendario multiinstrumentista y cantante publicó un deseo en su cuenta de Twitter para su excompañero de banda: “Paz para el mundo en el cumpleaños de Ringo”.

Además, McCartney destacó que también sería el cumpleaños de su difunto padre y remarcó que fueron “dos hombres muy especiales” en su vida. Y concluyó: "Con amor, Paul".

Para la publicación, que también compartió en su Instagram, eligió dos fotos, una de un show compartido con Starr de pocos años atrás y otra de su padre, James McCartney cuando era joven.

Su padre había sido bombero voluntario durante la batalla de Inglaterra en 1940, pero durante su vida hizo numerosas producciones musicales desempeñándose como trompetista y pianista en su propia banda: Jim Mac’s Jazz. Fue una de las mayores influencias que empujó a Paul en su inclinación por la música.

Tanto McCartney y Starr como los otros miembros de la banda británica, George Harrison y John Lennon, fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965. En 1997, Sir Paul McCartney fue elevado al rango de “caballero” (sir) por sus servicios a la música y la cultura.

Durante los últimos años, Starr continuó su carrera musical y formó la "Ringo Starr and his All-Starr Band" con la cual continúa realizando giras hasta hoy. Sin embargo, también se inclinó por la participación en producciones cinematográficas y sesiones compartidas con otros artistas. El músico es además un gran activista por la paz y contra el maltrato animal, propulsor del vegetarianismo y el veganismo.

Paul McCartney, rey de Glastonbury 2022





Semanas atrás, Paul brilló al presentarse en la segunda fecha del festival de Glastonbury. Dio un show épico: hizo un dueto virtual con John Lennon y tuvo invitados de lujo.

En las casi dos horas que duró su presentación, el exBeatle cantó 36 temas y más de la mitad del repertorio fueron canciones del cuarteto de Liverpool.



Los invitados de Sir Paul en el escenario fueron otras dos grandes figuras: Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, y Bruce Springsteen. Con Grohl cantó "I Saw Her Standing There" y "Band on the Run", mientras que con Springsteen interpretó "Glory Days" y "I Wanna Be Your Man".



Sin dudas "El" momento de la jornada fue cuando McCartney cantó con John Lennon. Gracias a la magia de la tecnología, Paul y John volvieron a interpretar juntos "Something" y "I’ve got a Feeling".