El Mundial Sub 20 dará inicio este martes a sus octavos de final, con Argentina en gateras a la espera de su mano a mano del miércoles con Nigeria y el ecosistema futbolístico todavía sacudido por la eliminación en primera ronda de Brasil.

El drama de los duelos de eliminación directa arrancará entonces con Ucrania y España, desde las 16:30 en Valparaíso (televisación de DSports). Los ucranianos finalizaron primeros e invictos en su grupo (7 puntos) mientras que los españoles tuvieron que jugarse todo en la última fecha ante Brasil (1-0) para avanzar como uno de los mejores terceros (4). Ambos países saben lo que es ser campeón de la categoría, ya que Ucrania lo hizo en 2019 y España, 20 años antes.

El otro choque de la jornada será el que animen Chile y México, desde las 20 en Valparaíso (DSports). Lo de los locales fue prácticamente un milagro ya que, con apenas 3 puntos, terminaron segundos en su grupo por desempate fair play. México, por su parte, no es una máquina pero está dando que hablar. Empató con Brasil y España y derrotó a Marruecos para quedar segundo en uno de los grupos más complicados del torneo. Además, su gran figura por ahora cumplió con todos los pronósticos. Se trata del mediapunta Gilberto Mora, de apenas 16 años -cumple 17 en unos días-, jugador del Tijuana y autor de tres goles hasta el momento (doblete a España y el del triunfo 1-0 a Marruecos). El ganador de Chile-México irá con el de Argentina-Nigeria.

Los pibes de "La Vieja"

La Selección Nacional dirigida por Diego Placente fue una de dos que terminó con puntaje perfecto la fase de grupos -Japón, la otra- y llegará con un día extra de descanso a la cita del miércoles a las 16:30 en el Estadio Nacional, en Santiago de Chile. "Estamos todos con esa ilusión, sabiendo que todos los partidos van a ser así, difíciles. Pero están bien y verlos a los 21 con las mismas ganas y la misma ilusión. El que entra te pone en complicaciones para armar el once... te ilusionás, porque sabemos que en cada partido podemos ser protagonistas", definió el entrenador tras el triunfo 1-0 del sábado sobre Italia.

Del otro lado estará Nigeria, que se metió por la ventana a octavos el domingo por la noche luego de conseguir un empate agónico ante Colombia (1-1 con un penal a los 86 minutos) que la dejó tercera en su grupo. Curiosamente, su único triunfo del torneo, 3-2 ante Arabia Saudita, también fue con un penal sobre la hora. De ambas ejecuciones se hizo cargo el defensor Daniel Bameyi, comprado el mes pasado por el ND Primorje de Eslovenia y quien se viene haciendo fama de lidiar bien con jugadas pesadas.

Los otros cruces

En simultáneo a Argentina-Nigeria, estarán jugando Colombia (1º de su grupo con 5 puntos) y Sudáfrica (2º con 4) en Talca para decidir al rival de Ucrania o España. El otro lado de la llave se activará en el segundo turno de la jornada del miércoles, desde las 20, cuando salgan a la cancha Japón (1º con 9) y Francia (3º con 6) en Santiago y Paraguay (2º con 4) y Noruega (2º con 5) en Talca. Los ganadores de estos duelos se enfrentarán entre sí en cuartos de final. El jueves se develará el último cruce de cuartos, con los partidos entre Estados Unidos (1º con 6) e Italia (2º con 4) desde las 16.30 y Marruecos (1º con 6) y Corea del Sur (3º con 4) a las 20, ambos en Rancagua.

La "vergüenza" brasileña

La salida en primera fase de Brasil, con apenas un punto, fue definida como "una vergüenza sin precedentes" por el sitio Globo Esporte y tuvo repercusión inmediata en el interior de la Confederación de Fútbol, que destituyó al entrenador Ramón Menezes un día después de la eliminación.

El pentacampeón juvenil arrancó con un 2-2 ante México, luego perdió 2-1 con Marruecos y finalmente no pudo con España (0-1) en un mano a mano para seguir en el torneo. Aunque no tuvo a Endrick (Real Madrid) ni Estevao (Chelsea), Brasil fue a Chile con jugadores de renombre internacional como el delantero Deivid Washington (comprado por el Chelsea al Santos en 16 millones de euros), el extremo Pedro (Zenit de Rusia), el nueve Luighi (con dos goles en la Primera del Palmeiras) y el extremo Wesley (comprado por el Al Nassr de Arabia Saudita al Corinthians en 18 millones).