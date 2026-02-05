Se realizó una conferencia de prensa para convocar a la II Marcha del orgullo antifascista antirracista en CABA
Se trata de la segunda marcha federal organizada por la comunidad LGBTIQI+ que se realiza durante el gobierno de Javier Milei. Se llevará a cabo, en simultáneo, en CABA, Chubut, Río Negro, Neuquén, en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, Córdoba -capital y Valle de Punilla-, Chaco, Misiones, Formosa, Mendoza, Salta, Tierra del Fuego, Corrientes.