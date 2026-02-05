Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
El "robo del siglo" a la uruguaya
Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos
La investigación empezó a fines de 2025 tras la denuncia de vecinos que reportaron ruidos molestos por la madrugada. La conexión brasileña que estudian los investigadores.
05 de febrero de 2026 - 16:21
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Un intento de robo a un banco fue desbaratado por la Policía de Uruguay
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Uruguay
Montevideo
Bancos
Robo
Últimas Noticias
El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club
Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”
Por
Santiago Giordano
Récord histórico
El trailer de “El diablo viste a la moda 2” se convirtió en el más visto en toda la historia de 20th Century Studios
Mientras prepara un disco que le hace la guerra a la IA, el rapero "argentoperuano" toca en Niceto Club este sábado 7
Willy Bronca: “Muchos no se bancan que la gente de barrio haga cosas difíciles”
Por
Sergio Sánchez
El "robo del siglo" a la uruguaya
Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos
Exclusivo para
Lo real que quema
El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva
Por
Gustavo Fernando Bertran
¿Es suficiente con la censura?
Ante la dificultad que tienen los padres para transmitir reglas
Por
Adelfa Jozami
Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos
Por qué poner los centros de datos en el espacio
A doce años de la tragedia de Iron Mountain, una larga espera del juicio oral
“La causa siempre estuvo dormida porque hay intereses de mucha gente”
El País
Cedió o devolvió (una parte)
Por
Pedro Peretti
A 10 años de su detención
Persecución y saña contra Milagro Sala: el Gobierno pidió que vuelva a la cárcel
Democracia, subjetividad y crisis de época
El sujeto democrático en su laberinto
Por
Mirta Vittar*
Página/12 hace memoria
“No sabía qué hacer con él”
Por
Lila Pastoriza
Economía
Con datos de hace más de 20 años
Teléfonos fijos, fax, CDs y contestadores automáticos: la inflación vintage que mide el INDEC
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de febrero de 2026
Para Sturzenegger, el argumento de "cancha desnivelada a favor de la importación es equivocado"
Otro alegato oficial contra la industria textil
Por
Juan Garriga
Nuevos datos confirman por qué el Gobierno intervino el INDEC
Milei esconde los rubros que más aumentaron
Por
Leandro Renou
Sociedad
El "robo del siglo" a la uruguaya
Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos
Continúa la investigación
Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán
Fue despedido con causa y reclama la indemnización
Un chofer de colectivo dejó el volante en plena marcha para pelear con un pasajero
Los abuelos dijeron que estaban haciendo compras
Dejaron a un nene de dos años encerrado en un auto en un shopping de Pilar: lo rescató la Policía
Deportes
La tendencia que se volvió viral
El insólito proyecto de un grupo de hinchas para que Cristiano Ronaldo llegue a un club argentino
“Algo hay que hacer”
La FIFA renueva el debate por el veto a Rusia a meses del Mundial
Desde el sábado
River venderá alcohol durante los partidos: cómo será la prueba piloto
"Yo soy un trabajador"
Sebastián Villa no descartó jugar en River