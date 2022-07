A poco de conmemorarse el 87° aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa, la obra de la cantora tucumana sigue más viva que nunca.

Nacida un 9 de julio, justamente el Día de la Independencia, y considerada la mayor exponente del folclore argentino, "La Negra" siempre estuvo comprometida con el canto popular.

Un 4 de octubre de 2009 Sosa fallecía a los 74 años a raíz de una disfunción renal, dejando un legado imborrable en la música argentina.

Aniversario Mercedes Sosa: las mejores playlists en Spotify para recordarla

Mercedes Sosa - Éxitos: la lista ofrece “¡Las mejores canciones de Mercedes Sosa!” y poco más de 2 horas de la mejor música. Tiene 32 temas y cuenta con 10.718 “me gusta”.

This is Mercedes Sosa: creada por Spotify, la playlist “Los temas esenciales” tiene 50 canciones, de 3 horas y 11 minutos de duración, siendo la más popular de la plataforma con 57.071 "me gusta".

Cantora 1 y 2: ¡Las mejores canciones del Album Cantora Vol 1 y Vol 2!, reza la descripción de esta playlist que contiene el exitoso álbum doble de duetos de la cantante con diversos intérpretes. Las 40 canciones tienen una duración de 2 horas y 45 minutos y tiene 10.331 “me gusta”.



Mercedes Sosa Radio: esta lista creada por Spotify es una de las más escuchadas, con 50 temas, de poco más de 3 horas de duración y 12.341 "me gusta". “Con Las Áñez, Soledad Bravo, Buena Vista Social Club y más”, menciona la descripción.

Mercedes Sosa - 30 años: con 8.800 "me gusta" es otra de las playlist más populares de la máxima exponente del folclore argentino. Tiene 24 canciones y una duración de 1 hora y 30 minutos.

Aniversario Mercedes Sosa: canciones censuradas

Así como tantos otros artistas, Mercedes Sosa fue víctima de la censura, que luego de ser objeto de atentados fue forzada al exilio. Algunas obras de la cantora tucumana fueron directamente prohibidas, pero otras que habían llegado a publicarse en "simples" luego no se integraban en los "long plays".

La misma industria discográfica que obedeció las sugerencias de silenciamiento fue la misma que después en democracia exaltó el valor de aquellas canciones censuradas.

Entre los temas censurados aparecen "Ocio da terra", de Chico Buarque y Milton Nascimento; "Como la cigarra", de María Elena Walsh; "Como un pájaro libre", de Glejer y Reaches, y "Canción de las simple cosas", de Armando Tejada e César Isella. Estas canciones aparecían en versiones internacionales de los discos pero fueron suprimidas para la circulación argentina.

"Te recuerdo Amanda", de Víctor Jara; "Adiós a Belgrano", de Félix Luna y Ariel Ramírez; "Canción de lejos", de Armando Tejada Gómez y César Isella, y "San Vicente" de Milton Nascimento y Fernando Brant, tuvieron su edición en "simples" y luego fueron excluidos de las ediciones integrales.

Aniversario Mercedes Sosa: su amistad con Charly García

Mercedes Sosa mantuvo una relación musical y fraternal con Charly García, a quien presentó en la edición 1997 del Festival de Folclore de Cosquín, a pesar de las opiniones en contra por tratarse de un histórico escenario emblema del folclore.

Aquella edición fue la más concurrida de la historia de Cosquín. Cantaron juntos "De mi" e "Inconsciente colectivo". La despedida fue con el "Himno Nacional", en la versión de Charly.

La relación entre ambos comenzó cuando La Negra volvió a la Argentina, tras el exilio al que fue empujada en 1979. Sosa convocó a García en 1982 para otro histórico concierto en Ferro, donde interpretaron juntos "Cuando ya me empiece a quedar solo". Esa amistad perduró hasta la muerte de la tucumana.