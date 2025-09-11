El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en la Ciudad y sus alrededores una jornada con cielo despejado y soleado, con temperaturas de entre 10 y 23 grados, con viento del sudoeste y una humedad relativa del 91%.

Para el viernes el cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados, con viento del noreste.

El sábado el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados, con viento del noreste