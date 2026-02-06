Una argentina ganó casi 3 millones de euros en el Pasapalabra de España

Rosa Rodríguez gana el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra': 2.716.000 euros

MADRID, 05/02/2026.- Rosa Rodríguez se ha convertido esta noche en la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' al completar el 'Rosco' final, lo que le ha permitido embolsarse 2.716.000 euros, una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. EFE/Antena 3 SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(Antena 3/EFE)