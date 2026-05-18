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Buenos Aires|12

36 mil millones menos para las comunas

El desplome de los recursos en la era Milei: la caída de la coparticipación golpea a los municipios

El Gobierno dijo que aportó 21 billones de pesos y recibió solo 4 en el primer trimestre. Cómo le fue a los distritos.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Carlos Bianco encabezó la conferencia de prensa en La Plata. Gentileza -

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