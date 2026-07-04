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Sociedad

Se durmió, chocó contra un surtidor y su auto se quemó

Grave accidente en General Paz

Un auto impactó contra una isla de carga en una estación de servicio y se incendió, donde había otro vehículo que cargaba combustible.

General Paz
La escena del accidente. Redes Sociales

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