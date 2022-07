Unxs mil millones de personas menstruantes de entre 45 y 50 años o más en el mundo atravesarán la menopausia en las próximas décadas, prevé la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implica la necesidad de tratamientos especializados, de mejores servicios de ginecología, integrales y con perspectiva de género en salud sexual y (no) reproductiva, políticas públicas que profundicen su abordaje, generar conciencia en los espacios de trabajo y luchar "por la reducción del estigma y la carga emocional que conlleva", un eje-consigna de los organismos de salud mundial, que poco y nada se implementa.

En Latinoamérica, el 77,3 % de la población desconoce que la menopausia es solo un día de la vida de las personas menstruantes (es el día de la última menstruación) y casi un 40 % ignora lo que significa climaterio, revela “Menopausia y datos. Informe sobre climaterio 2020/2021”, de la organización No Pausa, una encuesta de Instagram realizada a población de la Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil.

“De lo que no se habla, no existe”, advierte el sondeo: un 51 % de lxs encuestadxs no recuerda cuándo escuchó hablar de menopausia o climaterio por primera vez, el 40,9 % no relaciona los síntomas con cambios hormonales, casi un 72 % no usa anticonceptivos, cuando en la perimenopausia aún existe un 10 % de probabilidades de embarazo, un 87 % no hidrata su vulva, lo que posibilitaría un mayor disfrute de la sexualidad, y el 80 % no sabe que las migrañas son un síntoma posible.

Sobre la relación menopausia-trabajo a nivel mundial, en 2020 unas 657 millones de mujeres tenían entre 45 y 59 años, y el 47 % contribuía a la fuerza laboral, pero una investigación de la Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo de Naciones Unidas (CIPD, en inglés) confirma que 3 de cada 5 mujeres trabajadoras (59 %) de entre 45 y 55 años con síntomas de menopausia, “dicen que tiene un impacto negativo sobre ellas en el trabajo”. El estudio advierte que “las mujeres mayores de 50 años son el grupo de más rápido crecimiento en la fuerza laboral, y la edad promedio para la transición a la menopausia es de 51 años. A medida que las mujeres pasan por la menopausia durante su vida laboral, es vital que los empleadores fomenten discusiones abiertas para garantizar que obtengan la información y el apoyo adecuados”.

El 93 % de quienes respondieron la encuesta de No Pausa, manifestaron sentirse afectadxs en su vida laboral por los síntomas comunes del climaterio. Hasta el momento, concluye NP, “no conocemos empresas y/o instituciones públicas que hablen sobre el tema, que hayan analizado o tengan políticas que abarquen las necesidades de sus colaboradoras 45+”.