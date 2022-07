La causa en la que se investiga al fiscal general federal Francisco Snopek por lesiones agravadas, daño, resistencia a la autoridad y privación ilegal de la libertad, está ahora a la espera de una decisión de la Jueza de Garantías Claudia Puertas sobre dos recursos realizados por la defensa del magistrado. Tras esto, se definirá cómo sigue.

Así lo informó la fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero Calvet, quien aclaró que los dos primeros delitos que se le atribuyen al fiscal federal son en perjuicio de su esposa, y los dos segundos, en perjuicio de personal policial.

"Hay mucho material probatorio que ha sido colectado y ahora lo que hay que ver es como avanzamos, porque hay un par de planteos que hicieron desde la defensa técnica impugnando el avance de la causa, impugnando alguna prueba que se ha incorporado y estamos a la espera de alguna resolución judicial para ver el curso que toma la causa", detalló la fiscala.

La defensa del fiscal federal impugnó, por un lado, la nulidad de la incorporación de cierta prueba, y por el otro, presentó lo que técnicamente se conoce como planteo de excepción de falta de acción, objetando que se avanzara en una causa sin denuncia de la víctima, dado que la pareja del funcionario no denunció las lesiones ni el daño. En cambio, los policías que asistieron al domicilio de Snopek sí hicieron denuncias formales.

Interés público

Sodero Calvet explicó a Salta/12 que "el delito de lesiones leves se considera de instancia privada en general, es decir que si no hay denuncia del damnificado en principio la acción no puede seguir, pero hay supuestos de excepción cuando hay cuestiones de interés público". Esta es la valoración que realiza la fiscalía, "de acuerdo a algunas premisas".

"La posición de la fiscalía es obviamente que en este momento, en este contexto histórico en el que estamos, en la situación de emergencia social por violencia de género, con los compromisos internacionales del Estado, el Estado como garante de la protección de las víctimas, la Convención de Belem do Pará de por medio, es una cuestión indiscutiblemente de interés público", sostuvo.

La fiscala recordó que ya llevan muchas causas que trabajaron "de oficio, porque sabemos que en la situación de violencia de género es muy común que la persona víctima no haga la denuncia por diferentes motivos, si no no sería violencia de género", hay casos en que la persona afectada puede "exponer su situación y denunciar, y en muchos otros casos no". "El Estado tiene la obligación de atender (esos casos de personas que no están en condiciones de denunciar), por eso nosotros venimos avanzando en muchísimas causas con esta visión, hemos logrado condenas sin denuncias, entonces es una posición muy firme", ratificó.

El planteo de excepción está ya en instancia de resolverse, y el lunes último la fiscala respondió al planteo de nulidad, por lo que también estaría listo para que la jueza resuelva. Sodero Calvet indicó que, "de acuerdo a cómo se resuelva, se verá como sigue". Añadió que todavía quedan por realizar algunos trámites investigativos, pero "prácticamente en la gran mayoría de diligencias de prueba ya están practicadas".



También se hizo el abordaje y relevamiento socioambiental y conceptual. La fiscal informó que un relevamiento integral, amplio, que abarcó el lugar de residencia del fiscal federal investigado, sus vecinos, el núcleo familiar de origen suyo y el de su pareja, así como también el lugar de trabajo. Según explicó, en general en estos casos se hace "en un primer momento un abordaje de riesgo". En este caso en particular se hizo también "y justamente a partir de ese abordaje de riesgo que nos da una conclusión de riesgo alto, a partir de ahí es que tomamos toda esta iniciativa de avanzar en la causa".

Sumario administrativo

Por otra parte, la Procuración General de la Nación pidió informes a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta sobre la causa contra el fiscal general federal en el marco de un sumario administrativo que se sustancia en ese organismo.

En el Poder Judicial de Salta se explicó que la condición de fiscal de Snopek no impide la continuidad del trámite de la causa penal radicada en la justicia provincial, que puede avanzar incluso hasta el juicio. Sin embargo, si eventualmente hubiera una sentencia de condena, el cumplimiento de este fallo quedaría supeditado a una resolución de un eventual jury contra el fiscal federal.

Snopek fue imputado formalmente el 31 de mayo último. Hubo una serie de idas y venidas para la declaración indagatoria. La primera vez fue con asistencia de un defensor público y pidió una prórroga para interiorizarse sobre las actuaciones y la prueba reunida. La fiscalía le concedió la solicitud y pasó el trámite para el 6 de junio.

Ese día el fiscal federal designó un nuevo defensor, esta vez un abogado particular, quien pidió otra prórroga para conocer las actuaciones. Otra vez la fiscala lo concedió y lo citó para el 9 de junio, día en que finalmente pudo concretarse el trámite.