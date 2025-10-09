El 28,6 por ciento de las personas adultas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta síntomas de ansiedad y/o depresión, situación que es más aguda entre las mujeres –33,1 por ciento– que en varones –23,1–; la zona sur de la ciudad registra los niveles más altos de malestar –36,7 por ciento–; y la desocupación es uno de los factores que más impacta en los padecimientos psicológicos graves.

Est “Malestar psicológico y estado de salud percibido en la población adulta de la CABA”,Página/12 bienestar emocional el malestar psicológico severo “se triplica en personas con consumo problemático de alcohol, marihuana o cocaína”el uso intensivo del celular y las apuestas en línea se asocian con mayores niveles de malestar”