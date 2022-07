La crisis económica que vive el país y que se agudizó tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán y la posterior designación de Silvina Batakis en el cargo, generó una gran incertidumbre en el sector comercial de todo el país.

En La Rioja, la situación no es diferente y por eso en los últimos días ya se produjeron "aumentos preventivos" en los precios, motivados -según los propios comerciantes- en la falta de precios de los proveedores. "Aumento del 20% en productos de despensa", reza un cartel pegado el el mostrador de un almacén del barrio Antártida 3.

Juan Keulián, director del Centro Comercial e Industrial (CCI) habló con La Rioja 12 sobre este movimiento de los precios en un contexto gran incertidumbre económica y con una escalada inflacionaria que parece no tener freno.

"Las situaciones que hoy vivimos son las que siempre tenemos cuando pasa una crisis de este tipo. Hoy los comerciantes no saben a qué precio vender porque los proveedores no tienen precios. Estamos todos desorientados porque nadie sabe qué hacer", dijo Keulián.

Con respecto a los aumentos de precios "preventivos", el titular del CCI sostuvo que "es normal que pase". "Eso es normal porque el comerciante no sabe a qué precio va a reponer la mercadería". "Este es un problema muy serio, estamos en una situación muy compleja porque no hay algo claro que diga hacia qué rumbo vamos", indicó.

De todos modos, el empresario dijo que, en general, en el rubro de alimentos por el momento no se verifican estos incrementos preventivos de precios. "La mercadería se está vendiendo a los precios que estaban”, señaló.

En este punto, empresarios riojanos de distintos sectores que venden productos con componentes importados admitieron que no tienen precios para sus productos. Esto sucede, entre otros, en los rubros de la construcción, computación y repuestos de autos y motos.

Pese a la falta de precios de parte de los proveedores y la remarcación en los comercios, Keulián sostuvo que hasta el momento no hay problemas de desabastecimiento salvo un par de casos puntuales pero motivados no por la crisis económica sino por la falta de gasoil. "Casi no hemos tenido desabastecimiento, los pocos casos que hubo y que ya se solucionaron fue por el faltante de gasoil porque los camiones se demoraban mucho más en llegar a La Rioja que lo que habitualmente demoran", explicó.

A su vez habló de las ventas en el sector comercial y dijo que hay un amesetamiento en las operaciones. "Tenemos ventas muy amesetadas, las bajas son pequeñas pero amesetadas. Al sector turístico le fue muy bien en junio, eso funcionó bastante bien", comentó. El empresario dijo además que, muchos consumidores se reguardan de la inflación comprando electrodomésticos u otros bienes durables y evitando así que sus ahorros pierdan poder adquisitivo.

Por último, consideró que la incertidumbre económica se irá disipando con el correr de los días y en función de las medidas económicas que tome el Gobierno nacional. "Todo va a depender de las medidas económicas que se vayan tomando, pensamos que en los próximos días vamos a tener un panorama más claro. Necesitamos un país estable porque sino es un problema", concluyó.