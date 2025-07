En la era de la hiperconectividad, el valor más codiciado ya no es el oro, sino la concentración humana. Con la expansión masiva de dispositivos como celulares, tablets y computadoras, nuestra atención está bajo asedio constante. No solo está fragmentada: está siendo monetizada por las grandes plataformas. Quienes venimos reflexionando sobre cultura digital y tecnologías emergentes sabemos que este debate no es nuevo, pero sí cada vez más urgente.

Esa monetización opera, al menos, en tres planos.

El primero es directo: pagamos membresías por acceso a contenidos como en Netflix.

El segundo es más sutil: consumimos publicidad integrada en nuestros hábitos digitales, en Instagram, uno de cada cuatro contenidos que vemos en historias es pago.

El tercero, más opaco pero igual de relevante, es el mercado de datos personales, que se procesan, compactan y venden como uno de los grandes commodities del siglo XXI.

Desde la aparición de TikTok -y su lógica de videos breves, repetitivos y altamente adictivos-, el ecosistema digital se aceleró aún más. YouTube replicó con los Shorts, Instagram con Reels y Meta con historias. Este tipo de formatos nos entrenan en una atención hiperfragmentada. La cultura del Brainrot -expresión que puede traducirse como "podredumbre cerebral"-, popularizada en redes para describir un estado de saturación mental y desconexión cognitiva provocado por el consumo excesivo de contenidos audiovisuales, refleja con crudeza cómo nuestro enfoque es absorbido, deteriorado y convertido en mercancía por las plataformas digitales.

En este escenario, la capacidad de concentración humana se vuelve cada vez más escasa y está en permanente disputa. Y esa escasez no se resuelve generando más contenidos, sino diseñando mejores estrategias. Muchos comunicadores, docentes y periodistas -que no operamos bajo las lógicas del mercado- estamos perdiendo la capacidad de interpelar, es decir, de generar un llamado que movilice, que capte y sostenga una atención sin la cual no hay escucha, ni comprensión, ni posibilidad real de transformación.

Una disrupción pedagógica y comunicacional

La vieja creencia de que basta con tener un buen mensaje ya no se sostiene. Hoy, para captar interés, competimos contra algoritmos que predicen deseos, notificaciones que interrumpen, contenidos diseñados para distraer y plataformas que monetizan cada segundo de conexión. En este entorno, interpelar no es solo una habilidad comunicativa: es una necesidad estratégica. Porque sin atención, no hay posibilidad de construir sentido ni de formar subjetividades críticas.

En el campo pedagógico, el verdadero desafío no es incorporar tecnología, sino comprenderla y ganar un lugar en la constitución misma de la estructura cognitiva actual. Esto exige descifrar cómo operan las plataformas digitales: sus lógicas algorítmicas, sus métricas de retención, sus mecanismos de recompensa. El objetivo no es adaptarse pasivamente, sino integrar estas herramientas con mirada crítica, sin resignar profundidad ni despolitizar los procesos formativos.

Intervenir en la arquitectura de la atención

No se trata de convertirnos en mercaderes del foco mental, sino de comprender sus lógicas para intervenirlas con inteligencia y conciencia. Algunas estrategias posibles incluyen el uso de formatos breves y potentes, narrativas consistentes, preguntas que incomoden, audiovisuales que apelen a lo sensible y, sobre todo, metadiscursos críticos: hacer de las propias tecnologías -como la inteligencia artificial, los memes, las apps o las tendencias virales- objetos de análisis.

Este desafío no es técnico, es político. Quien logra captar recursos cognitivos tiene ventaja simbólica. Por eso, una pedagogía de la atención es profundamente democrática. Si no entendemos cómo opera el mercado que la secuestra, no podremos construir otra lógica que la dispute.

Un dato del informe Kids Online 2025 de UNICEF Argentina indica que más del 58% de los jóvenes ya utiliza herramientas de IA. Frente a eso, urge una alfabetización digital, mediática e informacional que supere el uso instrumental. Para educadores, periodistas y tecnólogos, el reto es común: convertir el foco de interés en una puerta hacia la reflexión, la pertenencia y el pensamiento crítico.

Perdimos la capacidad de interpelar porque cedimos la atención a un sistema diseñado para monetizarla. Pero entender esa lógica puede ser el primer paso para recuperarla.

* Doctor en Comunicación, Experto en medios, tecnologías y educación orientadas a la IA. Profesor Titular de la FPyCS-UNLP. IG @sebanovo.ok