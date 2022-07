La defensora del Pueblo de Perú,, dijo este viernes que esperaba que "desde el Ejecutivo haya una reacción mucho más firme" sobre elde dos periodistas que fueron retenidos el miércoles por por un grupo de presuntos ronderos (vigilantes)en Cajamarca, en el norte del país.

La titular del organismo declaró para Canal N que existe una postura desde el Ejecutivo de no respetar la libertad de expresión ni la labor de los medios de comunicación. "La libertad de expresión, de información, los hombres de prensa, están permanentemente afectados", aseguró.



Revollar hizo énfasis en que los mensajes del presidente Pedro Castillo y de los ministros, sobre todo del presidente del gabinete, Aníbal Torres, en contra de la prensa generan esta clase de reacciones como las que tuvieron los ronderos. "Vemos cómo sus discursos pueden tener reacciones en personas que son muy cercanas al entorno presidencial, como es el caso de las rondas donde ha ocurrido esto", dijo.



Torres afirmó no estar seguro si lo que aconteció con los periodistas fue un secuestro por parte de los ronderos campesinos. "Conocemos del hecho, un secuestro que no sé si es secuestro y se debe investigar qué es exactamente, se debe investigar con objetividad. El patrimonio de las personas se respeta porque solo así se puede vivir", añadió el premier según citaron medios locales.

El caso

El equipo periodístico del programa Cuarto Poder fue intervenido mientras se tomaban declaraciones sobre el caso de la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, que está siendo investigada preliminarmente por fiscalía ante la posibilidad del delito de negociación incompatible.



Tras la detención, el periodista Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdiviezo fueron forzados a emitir un comunicado en vivo a favor de Paredes y del mandatario. “Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín; nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación, en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a Cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares”, leyó Quispe.



El comunicado se transmitió en vivo a pedido de los campesinos. El documento que leyeron también enumeró necesidades que se viven en la zona en cuestiones vinculadas al agua, desagüe, educación y otros. "Las rondas campesinas hacen un llamado al presidente para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad", señalan. Al finalizar el comunicado, Quispe aclaró: "Eso es todo, hemos cumplido con sus exigencias".

