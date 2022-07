TEATRO

Piedra sentada pata corrida

Madrugada en algún rincón del extenso desierto pampeano, en un pasado todavía no pisado por la bota civilizadora. Tres indios de una tribu indómita regresan a su toldería tras una noche agitada. Sigilosos, pero siempre cabreros, se recuestan al lado de una india vieja que duerme debajo de un poncho gigante. A un costado, un perro le aúlla a una luna gigante preanunciando la inminente llegada del hombre civilizado. Una década después de su estreno, vuelve a escena la primera obra de la compañía La Espada de Pasto. Con dramaturgia y dirección de Ignacio Bartolone, se trata de una farsa civilizatoria decididamente alejada de la reivindicación moral y la reconstrucción histórica. Con Jesús Catalino, Jorge Eiro, Cristian Jensen, Cristina Lamothe, Facundo Livio Mejías y Eugenio Schcolnicov.

Viernes a las 22, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1200.

Berta, la flor

En un vivero, una flor llamada Berta suspira en un rincón donde apenas le llega el sol. En ese mismo lugar, un sapo espera la lluvia para poder cantarle a un verde corazón. Mientras tanto, un caracol nos cuenta la historia. ¿Será que entre ellos florecerá el amor? Escrita y dirigida por Myrna Cabrera, esta nueva obra infantil del Grupo de Titiriteros tiene la mirada puesta en el cuidado de la tierra y está recomendada para un público de 2 a 10 años. La realización de títeres es de Gustavo Garabito, el diseño de Alina Conde, la música original de Paula Vargas, la iluminación de Omar San Cristobal, y la escenografía de Estanislao Ortiz. Con Emmanuel Abbruzzese, Lorena Azconovieta, Andrea Baamonde, Mariano Del Pozzo, Julia Ibarra, Melisa Jos, Roman Lamas, Lucila Mastrini y Johanna Mizrahi.

Martes a domingo a las 15, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: $750.

MÚSICA

Fugitivo

Tras una larga espera, matizada por la aparición de varios simples, finalmente los Killer Burritos –el grupo de esa particular leyenda rocker rosarina que es César Debernardi– tienen nuevo disco, el demorado sucesor de Chico dinamita amor (2015). Compuesto principalmente durante la pandemia, Fugitivo cierra con “Los halcones de Tommy”, un tema en el que participa Fito Páez, una constante en los discos de los Burritos. De hecho, el grupo entero llegó a oficiar de banda de Fito una década atrás, y el vínculo entre ambos cantantes se remonta a la grabación del primer disco del grupo original de Debernardi, nada menos que Punto G. Una historia que se puede leer en el flamante Los trenes ya no vuelven más, un libro escrito por el periodista rosarino Diego Giordano en el que se repasa la curiosa historia detrás de aquel debut. Grabado en el estudio porteño La Mar, publicado originalmente por CBS y bautizado Todo lo que acaba se vuelve insoportable, es un trabajo que incluye “Cae lenta”, himno generacional del rock rosarino.

Axolote

Segundo disco de Juan Vila, compositor, charanguista, guitarrista, percusionista y cantante, que durante dos años fue componiendo un repertorio al que le gusta presentar como de folklore en transformación. “Del mismo modo que el axolote, creo que lo que llamamos folklore no está cristalizado en una época, en una narrativa o en un lugar: tiene movimiento y está en constante transformación. Pero no por eso pierde el arraigo. Como el axolote, el folklore tiene su hábitat propio y siempre está buscando ser cantado y bailado”, dice Vila, que en 2016 formó el Dúo Tunupa junto a la música chilena Catalina Jordán, y grabó su primer disco, Pura semilla. Axolote presenta nueve temas propios, y una version de "Gira, gira, girasol", de Victor Jara.

ONLINE

The Girl from Plainville

Elle Fanning y Chloë Sevigny son las protagonistas de esta producción creada por Liz Hannah (la guionista de The Post: Los oscuros secretos del Pentágono) y Patrick Macmanus, basada en un caso real de aristas tremebundas. El 13 de julio de 2014, un joven de Massachusetts de 18 años llamado Conrad Henri Roy acabó con su vida. Su novia, Michelle Carter, una chica de la misma edad fanática de los romances trágicos y series populares como Glee, fue acusada y condenada por homicidio involuntario, luego de confirmarse una extensa lista de mensajes de texto en los cuales le pedía acabar con su vida. El polémico juicio fue carnada de la prensa amarilla durante años, propiciando a su vez una discusión sobre los límites de esa figura legal. Disponibles en StarzPlay, los diez episodios –tres de ellos fueron dirigidos por la realizadora Lisa Cholodenko– reconstruyen la historia con las armas de la ficción. “Queríamos tener una cabeza abierta sin juzgar ni asumir una postura predeterminada”, declaró Hannah.

Cómo mandarlo todo a la mierda

El explícito título de la nueva serie española de HBO Max esconde un típico cuento de aventuras juveniles. La protagonista (más bien, una de ellas) es una chica llamada Alba que no la está pasando del todo bien en su nueva escuela. Para colmo de males, el viaje de egresados acaba de cancelarse. Pero un grupo de compañeros tiene una idea, en principio, genial: hacer como si nada hubiera pasado, mentirles un poquito a sus padres y hacer una travesía por su cuenta sin destino final, improvisando a lo largo del camino. Son apenas seis capítulos de breve duración, ideales para la maratón. Amores, contratiempos, nuevos lugares y relaciones en una serie que se propone reinventar la estudiantina.

CINE

Memoria

La nueva película del cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul fue filmada en Colombia con producción ejecutiva de la actriz Tilda Swinton, que además interpreta el papel central. Más allá del cambio de locación, y de tratarse de su primera película en idioma inglés, la historia tiene todos los condimentos e intereses temáticos propios del director de Tropical Malady. Con dejos del Antonioni de Blow-Up y El desierto rojo, el film encuentra a Jessica Holland, una extranjera en Bogotá, intentando descifrar las razones de un extraño y fuerte sonido que comienza a escuchar en cualquier momento y lugar. Retrato de una posible alienación que puede ser el portal para nuevos descubrimientos personales, Memoria vuelve a poner de relieve la capacidad de ”Joe” Weerasethakul para encontrar lo extraordinario en las capas más reconocibles de la realidad. Se suman a Swinton el hispano-mexicano Daniel Giménez Cacho y la francesa Jeanne Balibar. Puede verse en un puñado de salas antes de su estreno en MUBI.

Clásicos franceses en la Lugones

Hasta el 21 de julio, la Sala Lugones (Av. Corrientes 1530) está ofreciendo un amplio ciclo retrospectivo integrado por 17 títulos de la cinematografía gala, con películas de cineastas como Agnès Varda, Jacques Rivette, Jean Renoir, François Truffaut, Jacques Demy y muchos más, en copias meticulosamente restauradas. Hoy a las 15 y 18 podrá verse Las diabólicas, el influyente thriller de Henri-Georges Clouzot sobre dos mujeres unidas por un plan macabro, film que inspiró indirectamente a Hitchcock a la hora de imaginar Psicosis. El martes en los mismos horarios se exhibirá César y Rosalie, de Claude Sautet, con Yves Montand y Romy Schneider. Programación completa en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Supernova

La actriz y realizadora Ana Katz no descansa. Luego de la ultra indie El perro que no calla, que se mantuvo a sala llena durante varios meses en el Malba, la directora de Sueño Florianópolis se le anima al formato seriado con un relato que utiliza el humor para reflexionar sobre los golpes de la vida. Relato a todas luces coral dividido en cuatro episodios, es sin embargo Nicolasa (notable Johanna Chiefo) quien aporta en gran medida el punto de vista de todo lo que ocurre. Amante del patinaje, la chica intercala sus castings y participaciones en publicidades con la venta de empanadas de carne caseras. Katz describe el vínculo con dos amigos de toda la vida, una exitosa actriz de tiras que no está atravesando un buen momento (Carolina Kopelioff) y un joven diabético (Ruggero Pasquarelli), además de su relación con unos padres que, de pronto, se mudan para vivir nuevamente con ella, entre otros cruces y desencuentros.

Viernes a las 22, por El Nueve. También disponible en Amazon Prime Video.

Pico de neblina

Llegó a la pantalla de HBO la segunda temporada de la serie brasileña que imagina una ciudad de San Pablo donde el consumo de marihuana es totalmente legal. Recapitulación: Biriba (Luis Navarro), un dealer que salta del submundo a los nuevos tiempos de legalidad, abre un local color verde junto a su amigo inversionista. Nada fue sencillo en la S01, en particular cuando los jefes del narcotráfico pusieron el grito en el cielo ante las nuevas condiciones del negocio. En los nuevos episodios, Biriba intenta sacarse de encima al criminal que lo maneja a su antojo, mientras las fuerzas reaccionarias de la política empujan una marcha atrás en las leyes sobre drogas psicoactivas.

Lunes a las 21, por HBO.