Este viernes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en El Calafate, Santa Cruz, en el que volvió a hablar del "fenómeno" de la economía bimonetaria en Argentina. "La economía bimonetaria une a todas las crisis de la Argentina: la escasez de dólares, la corrida cambiaria, las devaluaciones y las inflaciones. Están todas histórica e histéricamente unidas", aseguró.

Si bien es un tema recurrente en las últimas disertaciones de la expresidenta, en un tramo de su discurso recordó la primera vez que se refirió a esta problemática. Fue en 2017, durante la discusión en el Senado de la Nación por el Presupuesto 2018. Allí sostuvo: "Hay cosas que tenemos que discutir en serio en la República Argentina. Una de ellas es, a mi criterio, la restricción externa, el tema del dólar y la economía bimonetaria, que está vinculada directamente con otro problema estructural de Argentina: la inflación".

Además, en esa ocasión dijo: "Se piensa en dólares, los precios de los departamentos y las casas están en dólares y no pasa en ningún otro país de Latinoamérica. Si nosotros no lo resolvemos, no hay salida".

El último sábado 2 de julio, durante el acto en la localidad bonaerense de Ensenada con motivo de un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Cristina Kirchner también aludió a esta particularidad de la economía nacional.