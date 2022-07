Johnny Depp volverá al cine, en el que será su primer papel desde su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, que se dirimió a su favor mediante un juicio por jurados. El actor norteamericano interpretará al Rey Luis XV en la película francesa "La favourite" -financiada por Netflix- y aunque el presupuesto del film no se difundió, se sabe que el actor tiene una tarifa inicial de U$S 20 millones para cualquier papel.

El film marcará el regreso de Depp después de que gran parte de Hollywood lo pusiera en la lista negra tras las acusaciones de violencia doméstica realizada por Heard y que terminaron con un resarcimiento de $10 millones para el actor de "Charlie y la fábrica de chocolate".



"La favourite" será dirigida por Maiwenn Le Besco, quien también actuará junto a Depp en la película que se estrenará en 2023. Además, Depp está en conversaciones para protagonizar otra película de la saga "Piratas del Caribe" y repetir su papel como el Capitán Jack Sparrow, por la que Disney le ofertó U$S 301 millones. El actor había dicho que no volvería a la franquicia de "Piratas" incluso si le ofrecieran U$S 300 millones, lo que llevó a Disney a ofrecerle U$S 1 millón más.

Netflix con expectativas negativas

El gigante del streaming admitió que espera perder millones de suscriptores este año y aceptó que el valor de sus acciones cayeron más del 70% desde principios de año.



En enero, cada acción de Netflix valía U$S 600 y ahora se cotizan alrededor de U$S 180. La pérdida de valor e ingresos obligó a Netflix a reducir costos, lo que llevó a su decisión de despedir a cientos de empleados.

Una de las ideas para evitar la caída abrupta de ingresos fue adoptar un modelo publicitario para aumentar los ingresos, pero el codirector ejecutivo Ted Sarandos descartó la idea.

"Para nosotros, se trataba de la simplicidad de un producto, un punto de precio", dijo, y agregó: "Creo que ahora puede soportar cierta complejidad", dijo Sarandos al New York Times en mayo pasado.