Los abogados del actor Johnny Depp insinuaron este miércoles que es posible que la superestrella de Hollywood no quiera cobrar los 10,4 millones de dólares de su exesposa Amber Heard debería abonarle por decisión judicial, luego del juicio en que se enfrentaron con denuncias cruzadas por difamación. También insistieron que que el protagonista de "Piratas el Caribe" está satisfecho por su "ganancia total" para limpiar su nombre.

Según publicó el portal New York Post: "Obviamente, no podemos revelar las comunicaciones entre abogado y cliente, pero como testificó el señor Depp, nunca se trató de dinero para él", dijo uno de los abogados del actor, Ben Chew, al programa "Good Morning America" cuando se le preguntó sobre el temor de la actriz por no tener los recursos para afrontar el pago de ese dinero a su exmarido, con quien estuvo casada 15 meses.

“Se trataba de restaurar su reputación y lo ha hecho”, aseguró Chew. “Fue una victoria total para Johnny”, afirmó. Y también consideró la posibilidad de que la actriz anule la decisión. “Nos sentimos muy seguros de que no hay errores que justifiquen cualquier tipo de apelación exitosa”, dijo el abogado de Depp.

En tanto, la abogada del actor, Camille Vasquez, convertida en una celebridad luego de su actuación en el juicio, calificó de "decepcionante" que el equipo de Heard calificara la victoria como un golpe para los derechos de las mujeres y el movimiento #MeToo.

Por qué fueron a juicio

El 1 de junio, luego de tres semanas de debate en una corte de Fairfax, Virgina, en Estados Unidos, la actriz Amber Heard (Aquaman) fue condenada por “difamación” por un jurado civil estadounidense y sentenciada a pagar una compensación a su exmarido, con 15 millones de dólares.

A su vez,, el actor la había demandado por 50 millones de dólares luego de que la mujer publicara un artículo en The Washington Post en 2018, en el cual daba a entender que había sido víctima de violencia doméstica sin mencionar a Depp, un año y medio.

El jurado de siete miembros determinó que la actriz actuó con “malicia” cuando publicó esa columna de opinión y que había hecho afirmaciones difamatorias de abuso contra su exmarido.

De esta forma, el veredicto fue condenatorio para Heard a pagar 10 millones por indemnización compensatoria y otros 5 millones por punitiva. En tanto, Depp debe pagar a su exmujer dos millones de dólares por daños compensatorios, debido a declaraciones emitidas por el abogado de Depp.

Tras el veredicto, Heard emitió un comunicado donde dijo que estaba decepcionada con la Justicia. "La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque esta montaña de evidencias aún no fue suficiente para hacer frente al poder, la influencia y la influencia desproporcionada de mi exesposo."

"Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló podría ser avergonzada públicamente y humillada. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio", aseguró.



Este miércoles, los abogados de Depp sobre este punto sostuvieron: “Alentamos a las víctimas de violencia doméstica a que se presenten. La violencia doméstica no tiene género”, dijeron. Y rechazaron las sugerencias de que las redes sociales habían influenciado injustamente a los siete miembros del jurado.



También desmintió que desde el bufete de abogados de Depp hayan ayudado a fomentar el apoyo desde las redes, o incluso pagado por ellos: "Esas acusaciones son categóricamente falsas".