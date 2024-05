Antes de comenzar mi reflexión quisiera responder a quienes seguramente tendrán listos los teclados para opinar sobre la temporalidad de esta nota, vale decir, por qué ahora ¿y antes como estábamos?, mi certeza es que: ahora estamos peor que hace 6 meses y que posiblemente de no corregirse el rumbo estemos en presencia de la peor crisis económica, laboral y también política de los últimos 40 años. Sí peor que en el 2001, porque la velocidad y voracidad del plan libertario no conoce de la humana dignidad y la sociedad no está dispuesta a mendigar derechos.



En estos primeros cinco meses de gestión bajo la sombra de un proyecto de ley polémica, la realidad de los trabajadores y trabajadoras en Catamarca como en todo el país se ha vuelto cada vez más sombría. La actividad económica ha experimentado una caída de casi el 8,4% según últimos datos oficiales, mientras la tasa de inflación y los índices de pobreza se disparan, los tarifazos y precios descontrolados sobre todo en alimentos generan un escenario de angustia y desesperación para los asalariados y trabajadores en su totalidad.

Sin embargo, lo más preocupante es la posible aprobación de una ley en el Senado que agrava aún más la situación laboral al flexibilizar los despidos y precarizar las condiciones laborales. ¿Es decir que sin delegación de facultades ni reformas estructurales estamos como estamos, ¿cuál es la foto que nos espera en caso de aprobarse la Ley Bases?, arriesgo en asegurar que será mil veces peor.

El Engaño de las Promesas Incumplidas

La promesa inicial de Milei de mejoras salariales y estabilidad laboral, como la de no tocar los subsidios de los más vulnerables, ni generar políticas que vayan en contra del pueblo trabajador se ha desvanecido en tan solo cinco meses. En lugar de fortalecer el entramado productivo, el modelo libertario está destruyendo las pequeñas y medianas empresas (PYMES), provocando el cierre de fábricas y la pérdida masiva de empleos. Se pudo conocer que los primeros 4 meses de gestión se cerraron alrededor de 280.000 cuentas sueldos. Comparto lo expresado por Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien expresó que “las políticas PyMEs de parte del Poder Ejecutivo Nacional son nulas; sabemos que el subsecretario de PyMEs duró 20 días en el cargo y no fue repuesto. Los programas de fomento para el sector se suspendieron, aún aquellos que tenían fondos asegurados de organismos internacionales”.

Desmantelando el Tejido Productivo

En la reciente reunión de comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, varios sectores empresariales pidieron la declaración de emergencia para proteger a las PYMES, que son las mayores generadoras de empleo registrado en el país. fue Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, quien afirmó frente al pleno de la comisión que preside la Socialista Mónica Fein que: “No tenemos un sólo índice positivo en la actividad económica, productiva, menos en la pequeña y mediana empresa”. “¿Ustedes piensan que paralizando la obra pública, devaluando, aumentando tarifas, aumentando alquileres y cerrando dependencias del Estado la actividad económica va a reactivarse? Bueno, yo les digo que no”,

Los empleados públicos, como otros asalariados en un porcentaje importante respaldaron esta gestión Nacional, fueron los primeros en ser desplazados sin justificación, dejando a muchas familias en la incertidumbre con los despedidos y cierre total de organismos como INADI, TELAM, otros como Agricultura Familiar, Agencia Territorial delegaciones de Desarrollo Social, Correo Argentino que ya registraron despidos en marzo y se espera que un junio continúe el desguace y desmantelamiento del Estado Nacional y todas las políticas que justificaban su presencia en por ejemplo las provincias. Tal es el caso de la Agencia Territorial dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y seguridad social de nación, hoy Secretaria de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano, que no logra aun consolidar equipos de gestión, las renuncias y los cambios de la cúpula son constantes, no hay aun quien tome esta cartera con un plan claro de gestión, por ende políticas como el Fomentar Empleo que implicaba grande acompañamiento a los desocupados en la busque de empleo en la formación profesional y en la inserción laboral hoy se encuentren prácticamente paralizado. Sumado a las incertidumbres y las pocas definiciones de cómo se implementará el programa Volver al Trabajo (ex potenciar) puesto que no hay prestaciones vigentes y con el cierre de empresas y una economía en recesión: ¿Dónde espera el gobierno que los beneficiarios puedan ser incluidos para un trabajo formal?

En Catamarca representan casi 8000 beneficiarios de potenciar que deberán ser reconvertidos a empleo formal ¿Cómo? Insertándolos dónde? Con una depresión económica y caídas de consumo lo único que va a seguir en aumento son los desocupados pidiendo asistencia a programas de empleo.

La Necesidad de Acción Inmediata

Si miramos también desde los lentes violeta, las mujeres son las más afectadas por esta crisis. Sectores como la industria manufacturera, donde la mano de obra de mujeres es predominante, están sufriendo graves consecuencias según INDEC la caída es de 19,6% a marzo y el comercio y servicios 16.6%. La actividad industrial cayó entre un 20% y 40% entre marzo de 2023 a marzo de 2024; y la capacidad instalada se redujo a niveles casi pandémicos, entre un 20% y 30%. La precarización también golpea duramente a las trabajadoras en áreas como la salud y la educación tanto pública como privada donde además los sueldos son los más bajos y la rotación suele ser muy alta. No es casual que sean las mujeres y disidencias las primeras en rechazar este modelo.

La desaparición de programas de subsidios al empleo y el abandono de políticas de apoyo a las empresas locales han exacerbado la situación en Catamarca lo que se traslada en más reclamo de la masa de desocupados que busca respuesta en los municipios y en el Gobierno Provincial, con cierta lógica porque aquellos estafados del Gobierno Nacional esperan hoy la protección y respuestas de sus gobiernos locales elegidos por voluntad popular de la misma forma que lo hicieran por el Gobierno nacional. Mientras tanto, el mercado financiero reacciona de manera desfavorable en estos últimos días, evidenciando la inviabilidad del actual modelo económico, generando un mayo más que de pactos y grandes acuerdos un mayo para la supervivencia. Estan demoliendo todo.

Agotados ya los intentos de diálogos, reflexión y trabajo colaborativo entre Nación – Provincia – Municipio, situación que nos consta, es momento de que los gobiernos locales exijan una distribución equitativa de recursos y defiendan los derechos de los ciudadanos trabajadores y desocupados afectados por esta crisis. La judicialización de los reclamos no es una afrenta a la política, sino una garantía de justicia para quienes más lo necesitan, especialmente en las regiones más desfavorecidas del país, es defender lo nuestro.

En Catamarca estamos a muy poco de caer en una profunda crisis laboral y económica de mantenerse este ritmo de recesión es probable que todo el crecimiento en materia de empleo registrado en el sector privado sufra su peor caída, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en una situación de vulnerabilidad sin precedentes. Aquí también seria importante considerar el rol de los sindicatos y los movimientos de trabajares organizados pero seguramente abran otros que puedan escribir sobre esto. Es momento de actuar antes de que sea demasiado tarde.

El pacto que Argentina necesita

¿Cómo se resuelve esta encrucijada cuando aún gran parte de los trabajadores apoyan a Milei? En su discurso del 1 de marzo, Milei propuso el "Pacto de Mayo", condicionado a la aprobación de una ley que promueve estas reformas. Sin embargo, los socialistas desde la mesa nacional proponemos un pacto diferente que no elimine las funciones del Estado, sino que lo reoriente hacia un desarrollo más equilibrado y justo. Este pacto debe priorizar la educación pública, la igualdad de oportunidades, la transparencia, el desarrollo sostenible, y una atención integral a la salud y la seguridad.

Por ello, los socialistas abogamos decididamente por un nuevo pacto. Un pacto que mejore el construido desde el restablecimiento de la democracia en 1983, que nos posicione adecuadamente en el contexto latinoamericano y fortalezca nuestra integración regional en el Mercosur.

Un pacto que revalorice la democracia, la igualdad y la justicia. No un acuerdo entre políticos, sino uno que devuelva a la política su verdadero propósito: ser un servicio público.

Estamos convencidos de que un nuevo pacto es posible, pero debe realizarse abiertamente, de cara a la sociedad, y no en reuniones exclusivas del presidente y los gobernadores. Además, este pacto no puede limitarse a ser un "pacto fiscal" ni debe servir para imponer ajustes a la ciudadanía.

Lo que buscamos, como siempre, es fortalecer el pacto democrático y social con más democracia, no con menos. Un pacto que apueste por reorientar nuestro camino en lugar de una refundación. Sabemos que es absolutamente necesario redirigir recursos, estrategias y dispositivos, y debemos hacerlo junto a la sociedad, en un proceso consensual y democrático, con un solo objetivo: hacer de nuestro país un hogar más próspero, seguro y libre para todos sus habitantes. A ese pacto convocamos los socialistas.

*Elizabeth Fontao. Miembro titular Comité Ejecutivo Nacional Partido Socialista Argentina - Ex Jefa Agencia Territorial Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.