La comunidad española en Rosario manifestó su sorpresa y preocupación por las tensiones diplomáticas que se generaron a partir de la visita del presidente Javier Milei en España, y el cruce que mantuvo con su par español, Pedro Sánchez. Para Gastón Torres, presidente del Club Español de Rosario, se trata de una situación “inédita”, pero remarcó que el vínculo entre ambos países trasciende las relaciones diplomáticas. “La institucionalidad, el decoro y el respeto van por encima de cualquier otra cuestión”, cuestionó. Consultados por Rosario/12, distintos referentes españoles en la ciudad aseguraron que las tensiones no impactarán en los trámites burocráticos ni de ciudadanía que se realizan en Rosario, y señalaron la importancia de seguir manteniendo a España como uno de los principales socios comerciales. “Hay mucha gente con trámites consulares y cuando nos consulta les llevamos tranquilidad”, explicó Leandro Barba Palacios, referente del Centro Gallego de Rosario. “Hay que tener en cuenta el tema empresarial, porque en un momento en que se buscan inversiones esto no ayuda”, agregó Luis Fernando Echevarría, del Centro Asturiano de la ciudad.

La semana pasada Milei arribo a España para participar de una cumbre de líderes de derecha, organizada por el partido Vox, que comanda Santiago Abascal. En ese viaje –donde no participó de ninguna actividad oficial con funcionarios españoles– el mandatario argentino apuntó públicamente contra el presidente español, cuestionando “lo destructivo” de las ideas del socialismo y los “abusos” que se generan desde el poder. “Como cuando tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo Milei en su discurso, aludiendo a la gestión presidida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las declaraciones cayeron mal en el gobierno de Pedro Sánchez, pero el presidente argentino descartó pedir disculpas públicas. La situación derivó en el retiro de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.

La situación tampoco cayó bien en gran parte de la comunidad española viviendo en Argentina, que en Rosario tiene un peso más que importante. Para Gastón Torres, la situación se define con dos palabras: inédito y sorpresivo. “Realmente la escalada que han tenido las declaraciones del presidente creo que son inéditas y ha dejado a todo el mundo sin entender qué está pasando”, evaluó. Es presidente del histórico Club Español de Rosario, fundado en 1882 por los inmigrantes españoles asentados en la ciudad y hoy es una institución emblema de Rosario. Además, preside la Federación de Asociaciones Españolas, que nuclea a distintas entidades y organizaciones vinculadas a España, distribuidas por toda la provincia.

“Creo que Argentina se encuentra en una crisis muy fuerte desde hace varios años y estas actitudes, lejos de pacificar y ordenar, han venido a encender la mecha. Por eso no logro entender la escalada de esta situación, con todos los problemas estructurales que viene arrastrando la Argentina y que hoy obviamente se están agudizando”, analizó. “Ir a España y hacer declaraciones personales contra el mismo presidente de la Nación es una cosa inédita que nunca se vio. Estamos todos muy sorprendidos”, añadió.

No obstante, remarcó que el vínculo entre Argentina y España traspasa las relaciones diplomáticos y está arraigado en la historia y la cultura del país. Por eso, entiende que las tensiones “pasarán en algún momento” y será todo recordado como una mala anécdota. “La realidad es que nuestro país tiene una situación compleja, pero a España tampoco le sobra nada. Se necesitan los unos a otros, tanto para seguir propagando sus relaciones comerciales como para hacer negocios”, expresó. Y agregó: “Pero independientemente de las afinidades partidarias, me parece que hay cuestiones de institucionalidad que un presidente tiene que respetar. La institucionalidad, el decoro y el respeto van por encima de cualquier otra cuestión”.

En tanto, Barba Palacios también se mostró expectante por el avance de las relaciones bilaterales con España. “Tenemos un hermanamiento muy fuerte como colectividad residente en la Argentina. Somos miles de españoles que residimos acá y nos preocupa que no pueda haber una buena relación entre nuestras dos patrias”, sostuvo el referente del Centro Gallego de Rosario. En el lugar se realizan actividades recreativas y culturales y se definen como “un espacio dedicado a promover y mantener la cultura de Galicia en su máxima expresión”.

El dirigente reconoció que las tensiones diplomáticas generaron cierta inquietud en la comunidad, sobre todo entre aquellos que se encuentran realizando trámites consulares. Principalmente, entre quienes comenzaron a gestionar su ciudadanía a partir de la Ley de Memoria Democrática –también conocida como “ley de nietos”– que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, con intención de reconocer a los descendientes de españoles que emigraron contra su voluntad. La normativa fue impulsada por el gobierno de Sánchez y aprobada en octubre de 2022.

“Hubo gente que se acercó preocupada a consultarnos, porque tiene su ciudadanía por salir. Nosotros les transmitimos tranquilidad, de que esas actividades no se van a paralizar. Con la Ley de Memoria Democrática es un tema en ebullición y hay mucha gente que está pidiendo información a España, o presentando documentación. Entonces, a quienes se acercan al centro a consultarnos intentamos separar las aguas y llevarles calma”, explicó Barba Palacios.

Rosario/12 intentó comunicarse con el consulado español para esta nota, pero informaron que no realizarían declaraciones sobre el tema.

Para el referente del Centro Gallegos, la colectividad española en Rosario no solo es de las más grandes, sino que se encuentra en constante crecimiento. “El número de españoles está creciendo exponencialmente en la ciudad y se estima que con la nueva ley se va a duplicar la cantidad de residentes. Es una colectividad que crece y por eso está bueno ser consientes de la importancia que tiene la colectividad española en el país entero y reforzar esos vínculos con España. Es una relación cercana y directa”, aseguró.

Por su parte, Echevarría enmarcó las declaraciones de Milei en el proceso electoral que afrontará España en junio para elegir a sus representantes al Parlamento Europeo. “Lo que se está viendo es un posicionamiento de Milei en favor de la extrema derecha de cara a las elecciones europeas, donde el PSOE tiene posibilidades de ganar. Hay un avance de la extrema derecha a nivel europeo y mundial que preocupa”, analizó el titular del Centro Asturiano de Rosario. En noviembre, la institución cumplirá 120 años en la ciudad y preparan una serie de celebraciones tradicionales de la colectividad, que desarrolla actividades culturales y deportivas en su sede social de calle San Luis 644 y el prado asturiano de Wilde 550.

Para “Yiyo”, como lo conocen todos en la comunidad asturiana, las tensiones van a mermar con los días y la situación no afectará los trámites consulares en la ciudad. Pero sí le genera preocupación cómo impactarán las tensiones en las relaciones comerciales entre ambos países. “España está entre los principales socios comerciales de Argentina y no creo que los empresarios miren con buenos ojos este tipo de situaciones”, evaluó. “Argentina necesita inversiones y si los empresarios ven que adelante del país está una persona que no es estable en sus relaciones, difícilmente vengan. Y tenemos que priorizar eso para poder salir adelante”, agregó.

Por último, el referente asturiano remarcó que la colectividad española en Rosario “es muy fuerte y está muy unida” e insistió con la necesidad de que esa armonía se mantenga, también, entre la dirigencia política de ambos países. “Como presidente que representa a un país no es bueno pelearse con otros mandatarios. Pasó con otras naciones y ahora le tocó a España, con quien tenemos un lazo de toda la vida. Es complicado el tema, pero creo que en unas semanas se va a ir calmando”, manifestó.