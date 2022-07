La presidenta del Congreso de Perú, Maricarmen Alva Prieto, pidió este sábado la dimisión del primer ministro, Aníbal Torres, después de que haya puesto en duda el trabajo de las Fuerzas Armadas del país.



"Estuvo un tiempo callado porque le dijeron que no hable, pero parece que no puede con su genio. Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler (…) Yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si él no renuncia, el presidente no sé qué espera para pedirle la renuncia", aseguró Alva a la prensa local tras un acto oficial en la ciudad de Piura, en el noroeste de Perú.

Asimismo, la presidenta del Parlamento manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía y pidió "disculpas" por esas declaraciones "tan desafortunadas del primer (ministro)", manifestó.

Declaraciones del premier

El jueves en el Consejo de Ministros Descentralizado en Cajamarca, en el marco del secuestro de dos periodistas por campesinos ronderos en Chota, Torres declaró: "(Las rondas campesinas) combatieron el delito real y efectivamente, desapareció al abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer. Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país", expresó el primer ministro.

Luego de haber generado polémica y varios pedidos de renuncia a través de Twitter por parte de congresistas de distintas bancadas, el presidente del Consejo de Ministros pidió disculpas.

"Si con esto he ofendido a las Fuerzas Armadas pido disculpas y ratifico mi compromiso de sumar esfuerzos por fortalecer a dichas instituciones", escribió.

Torres se disculpó públicamente este viernes con las fuerzas de seguridad del país y se comprometió a reforzarlas después de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas reprendiera sus palabras.



El Ejército emitió un comunicado acusando a Torres de "desvirtuar la abnegada labor que desempeñan" los agentes, quienes luchan "contra los remanentes terroristas y el narcotráfico" y trabajan "muy duro" en beneficio de la población.