Desde El Calafate

Por las ventanas del living, mientras la gobernadora Alicia Kirchner responde las preguntas de este diario, se ve caer la noche y también la nieve. Una escena que contrasta con la calidez del hogar en cuyas paredes hay colgados varios cuadros con fotos de la gobernadora junto a su hermano, el expresidente Néstor Kirchner. Luego del discurso que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dio el viernes, la gobernadora recibió a Página/12 en su residencia de El Calafate. Kirchner opinó sobre el debate que existe en torno a los programas sociales y también sobre la flamante Liga de los Gobernadores, de la que forma parte.



Junto con la vicepresidenta, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y con el intendente local, Javier Belloni, Kirchner inauguró un cine teatro. Se trata del primero en la historia de El Calafate: son muchos los calafateños no fueron nunca a un cine, y para el sábado ya estaba cursada la invitación a los chicos y chicas de las escuelas para que lo hicieran por priemra vez, de forma gratuita. También firmaron convenios para la creación de carreras universitarias y para la extensión de la jornada en escolar. La ministra se mostró entusiasmada por los anuncios, consideró que generarán más oportunidades para los jóvenes de la provincia y les dará una mejor calidad de vida. Luego de la entrevista, Alicia Kirchner recibió en ese mismo living a la vicepresidenta, con quien cenó.

--¿Cómo vivió el acto en El Calafate?

--Me gustó la gran convocatoria que hubo de santacruceños y santacruceñas. Había gente de pueblos del interior que hicieron un esfuerzo muy grande para venir, porque estaban todas las rutas cubiertas de nieve. Eso nos llena de emoción. En su discurso la vicepresidenta fue tan clara como siempre. Dice las cosas como las siente y eso es muy importante. En este momento es central que cada uno hable desde su verdad y que desde todas las verdades podamos construir los caminos para seguir transformando el país.

--En este discurso y en los anteriores la vicepresidenta mencionó la situación actual de los planes sociales. CFK la toma a usted como referencia por su trabajo como ministra de Desarrollo. ¿Qué opina de ese debate?

--Me gusta hablar de programas sociales y no de planes porque de esa forma hablás de la articulación de distintas medidas. Con el programa Argentina Trabaja y en el programa Ellas Hacen buscamos instalar, como bien dijo la vicepresidenta, capacidades para que, cuando se abrieran más fuentes de trabajo, la gente tuviera una salida laboral. Ella mencionaba los 3500 centros de formación. Había mucha gente que no tenía terminada su escuela primaria y se podían preparar en el club del barrio, en el centro comunitario, en lugares cerca de sus domicilios. Se trata de generar una articulación con los municipios y con las organizaciones sociales para poder lograrlo. Las construcciones individuales no existen y menos en circunstancias complejas como la que atravesamos ahora.

--¿Cree que el problema con los programas sociales es la tercerización? ¿La idea sería ir hacia algo parecido a la AUH como puede ser el Salario Universal?

--La AUH es lo más universal que existe y funciona porque va directo a los niños y niñas. Lo mismo sucede con las pensiones y moratorias. Eso es fundamental. Me parece bien que discutan sobre la Renta Básica Universal, pero sinceramente creo que el gran tema a discutir es cómo hacemos que la Argentina se pueda mover económicamente y que la gente tenga salida laboral. Apuesto a eso y según mi experiencia creo que se puede hacer. La renta universal, por ejemplo, la tienen países como Alaska, el resto son ensayos. Hay que ver cuál es la idea que tienen los compañeros que la proponen y ver cómo mejorarla. La desesperación nos hace, a veces, tomar medidas equivocadas. No digo ni que sí, ni que no. Hay que discutirlo y respetar la realidad de cada región. Esto lo digo en La Liga. Algunos estamos de acuerdo y otros no, pero vamos avanzando.

--¿Cómo se trabaja en la Liga de gobernadores?

--Es un trabajo muy federal donde nos escuchamos y participamos todos. Necesitamos que el interior se haga escuchar. En este país siempre todo termina en el centro y esta problemática tiene varios siglos. Cuando vos generalizás cualquier plan, salvo la AUH, es un problema porque no se respetan las particularidades de cada zona. Los ejes productivos aquí, por ejemplo, son minería, petróleo y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, por eso tengo que preparar a los estudiantes secundarios y universitarios para la Santa Cruz que tenemos que desarrollar y esa realidad va a ser distinta en Salta o Entre Ríos. Es importante que miremos el país en su conjunto y no el país como regiones sueltas.

--El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que le gustaría que el próximo presidente sea del interior. ¿A usted también le gustaría?

--El futuro presidente o presidenta va a salir seguramente del diálogo, de los acuerdos que se tengan. Obviamente que a mí me gustaría que sea alguien del interior, y si no, que tenga mirada federal.

--¿Cómo ve el humor social de cara al 2023? ¿Cree que el Gobierno va a llegar a concretar las promesas de 2019? ¿Sirve el diálogo que fue retomado la semana pasada?

--Evidentemente hubo muchos desafíos y cuestiones que no se pudieron concretar porque tuvimos una pandemia de dos años y hay una gran recesión en Europa donde también tienen problemas inflacionarios. Pareciera que se eso no se habla. Por ese motivo se detuvieron varios planes y también se agravaron situaciones. En este momento tenemos que ser todos creativos, ingeniosos y en algunos casos hasta desobedientes para poder llevar a buen puerto al país. El diálogo siempre ayuda. En 2019, luego del macrismo, donde yo aparecía en los medios todos los días porque querían sacarme del gobierno, llamé a un acuerdo social. La situación era muy compleja y tuvimos que limar diferencias y hablar con todos. Ese acuerdo social fue el que nos ayudó a salir de la situación en la que estábamos y fui la candidata más votada. Considero que todo debe trabajarse a través de acuerdos y del diálogo.

--La designación de Silvina Batakis al frente de Economía surgió de un acuerdo entre las distintas patas del FDT. ¿Cómo ve a la nueva ministra?

--Silvia es una mujer muy emprendedora y dialoguista. Tendremos que ayudarla entre todos y todas. Los gobernadores estamos muy contentos de que esté Silvina en ese cargo.