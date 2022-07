Una placa sentencia: “Educarnos es hacernos libres, responsables y solidarios”. Se colocó en el Instituto Superior Octubre (ISO) cuando lo inauguró en 2002, un 11 de julio, el entonces secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) José “Pepe” Santa María. Facilitar el acceso a la formacion de las familias trabajadoras se había definido como prioridad y la actividad comenzaba en un subsuelo de San Telmo, en el edificio de Venezuela 356. Hoy, 20 años después, sus aulas convocan a más de 650 estudiantes. Se cursan carreras terciarias y un secundario bimodal. Las carreras son esenciales, pensadas para aportar a una mejor calidad de vida, definen desde el ISO.

El Instituto cumple 20 años. Lo festeja con una jornada donde mostrará cómo funciona y cómo son sus carreras. También sus "potencialidades laborales y de transformación colectiva” afirma el rector del ISO, Leandro Vecino Dri, en un alto de los preparativos del aniversario. “La placa sintetiza nuestro objetivo” explica sobre la pedagogía de las carreras y el secundario para mayores de 18 años. Pandemia mediante, el secundario se mantuvo virtual salvo los exámenes. Pueden completarlo quienes; por cuestiones laborales, en su mayoría; no podrían hacerlo en modo presencial.

Leandro Dri era “un simple docente de aula” describe. “El día en que iba a empezar mi primer ciclo como rector, en 2020, empezaron la Fase 1 del confinamiento --recuerda--, pero hicimos un plan, en 10 días pusimos a funcionar un campus virtual y sostuvimos las cursadas en esos momentos difíciles”. Fue complejo "pero no perdimos ninguna cursada” señala Dri. Habla de los tres turnos –mañana, tarde y noche-- en los que se dictan: Seguridad de Higiene, Automatización y Robótica, Enfermería, y Radiología.

Resolver las practicas profesionalizantes de Enfermería y Radiología que se hacen en hospitales, clínicas o centros de salud fue lo más complejo. “Pero hubo instancias de recuperación y se terminaron en abril” resume Dri. “Este es el primer cuatrimestre, entre comillas: normal”, sonríe. Y repasa: "Hay dos áreas. Innovación y trabajo con Seguridad e Higiene, y Automatización y Robótica. Y salud con Enfermería y Radiología. Son carreras esenciales, lo demostró la pandemia con mucha contundencia, y reflejan nuestra identidad institucional" afirma.

--¿Todas están enfocadas a lo social?

--Enfermería y Radiología, si, por la importancia estratégica que tienen. En Seguridad e Higiene la pandemia evidenció su trascendencia por ejemplo vinculada a los protocolos covid. En Robótica buscamos formar profesionales que puedan mejorar la calidad de vida, la salud y las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. En un instituto gestionado por una entidad sindical de trabajadores esenciales como son los encargados, las carreras también reflejan esa característica. Es parte de la identidad que consolidamos en estos 20 años, y es lo que también queremos celebrar.

--¿Aumentó la matrícula en Enfermería con la pandemia?

--Aquí, Enfermería y Radiología son carreras de 3 años, intensas, 5 veces por semana, pero hubo un incremento después de la pandemia. Tanto Enfermería como Seguridad e Higiene tienen título habilitante que permiten gestionar una matrícula. Esto garantiza un piso alto de inserción en el mundo del trabajo. Robótica está orientada a la industria, no es la robótica de garaje para hacerse un dron. Sino en procesos de automatización industrial y tiene una inserción laboral muy amplia. La pensamos también en clave de lo que puede aportar para mejorar las condiciones de trabajo.

--¿Se busca ser una referencia en ese sentido?

-Queremos que se asocie el nombre ISO a lo que se estudia porque son carreras que sirve para mejorar la sociedad, porque un profesional pueda cuidar la salud y las condiciones de trabajo desde una perspectiva que prioriza a los trabajadores, es importante. No para el rendimiento de grandes empresas. No para formar en una visión individual y liberal, sino en una mirada social y colectiva del mundo del trabajo.

--¿Cuál es el universo de estudiantes?

--Bastante heterogéneo. Algunos salen del secundario, otros son jubilados. En marzo egresó Rogelio, de 72 años, que estudió Robótica. El punto común es que son laburantes, familias de trabajadoras y trabajadores, y hacen un esfuerzo importante sosteniendo el estudio de nivel superior. Hay 650 estudiantes y tenemos 1700 egresados. La virtualidad en el secundario ayuda, porque son momentos complejos, muchos necesitan tener más de un trabajo y es difícil cursar presencial.

--La comunidad educativa en pandemia modificó muchas variables…

--Fue muy difícil sostener las cursadas, la comunidad educativa se vio afectada, lo demuestra el mapa de instituciones de nivel superior en la Ciudad, muchos cerraron. Y los costos subieron, pero no se puede trasladar directamente a la cuota, porque dejan de pagarla y abandonan, aunque no nos ha pasado. Y damos becas. Es una institución abierta a la comunidad de la Ciudad y la Provincia. Pero es posible porque hay una organización sindical que decide invertir en formar a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores, y además se abre a la comunidad. Esto no sería posible sin el respaldo y la gestión del SUTERH. Por eso la idea de educar para el trabajo es una premisa, uno de los objetivos y de los sentidos que tiene la institución.

--¿Cómo se puede ver eso en la práctica?

--En Seguridad e Higiene no se educa para controlar con una actitud punitiva, sino propositiva. Se educa para pensar por ejemplo cómo hacer que se entienda y se incorpore, la importancia del casco. No es solo decir que hay una ley que dice que hay que usar casco. Hay que vincular esto con la cotidianeidad de los trabajadores.

--¿Esto se verá en la jornada aniversario?

--Queremos mostrar la potencialidad del ISO. Si. Este lunes de 10 a 14, y de 15 a 19 horas, tendremos la jornada. Se va a mostrar lo que hacen las carreras, cómo se estudia y se forman las personas. Están invitados estudiantes, profes, egresados, jubilados, las familias. Una especie de feria de ciencia, con capacitación en RCP, juegos de robótica. El circuito propone una experiencia ISO con actividades participativas.

--¿Cuál es su balance de esta trayectoria educativa?

--Nos da mucho orgullo lo que pasa en el Instituto, por eso queremos mostrarlo. Y que sea una oportunidad para que las familias puedan conocerlo. Y las proyecciones que tiene. Empezamos con la UMET, una diplomatura en Ergonomía --la disciplina estudia la adaptación de un lugar de trabajo a las características de una persona--, y hay mucha gente egresada del Instituto cursándola. También van a participar. Queremos hacer un poco de comunidad. Charlas de egresados. La idea es fortalecer vínculos y redes.