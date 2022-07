El reconocido violinista holandés, André Rieu, se presentará nuevamente en el país con dos funciones el 17 y 18 de octubre, en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo. Las entradas ya están a la venta, con precios que van desde los $6.000 a los $22.000.

Considerado el artista de música clásica más exitoso del mundo, Rieu es conocido como el "rey del vals moderno”. Llena estadios con valses de Johann Strauss en todo el mundo, con unos 90 shows al año para unos 600.000 espectadores, superando a superestrellas como Bruno Mars, AC/DC o Rihanna. Su orquesta cuenta con más de 60 músicos en el escenario, una de las más grandes del mundo.

“Con más de 40 años de trayectoria, André Rieu ha vendido más de 40 millones de CD y DVD por todo el mundo y ha recibido más de 500 discos de platino y 270 de oro”, destacan desde la web del Movistar Arena.



El último show que el violinista de 72 años brindó en Argentina fue en el 2018 en el Estadio Luna Park. En esta ocasión brindará dos shows, con entradas casi agotadas para la primera fecha. Las entradas pueden adquirirse en la web del Movistar Arena o Entrada Uno, con valores que oscilan entre los $6.000 y $22.000, según el sector, con opciones de $10.000, $15.000, $18.000 y $20.000, sin contemplar el cargo adicional por servicio online.

La última vez que Andre Rieu vino a Argentina



En el show que Rieu dio en el Luna Park en 2018 ofreció adaptaciones de las melodías más reconocidas de Johann Strauss, así como otros valses clásicos, música de películas y óperas populares.

Sus presentaciones se caracterizan por escenografías coloridas, coreografías y diversas intervenciones donde el artista cuenta historias de las canciones con comentarios y opiniones aportando humor al show.

Se inició como violinista a los 5 años, tomando clases junto a sus hermanos, y su padre era director de orquesta. El violín que usa actualmente fue construido en el año 1667 por uno de los miembros de Stradivari, la famosa familia italiana que fabrica los Stradivarius.



Algunos de los álbumes más destacados de su discografía son Strauss & Co, The Vienna I Love, La Vie Est Belle, Love Around the World, Live In Dresden: The Wedding at the Opera y Love Letters, muchos de ellos creados en el estudio de grabación que se mandó a construir en su ciudad natal.