Durante el mediodía del lunes, C. Tangana se sumó al alud de shows internacionales que atiborrarán a Buenos Aires en el último trimestre de 2022. El cantante, compositor y productor español actuará el 22 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes, desde las 12, a través de la ticketera de la sala ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. Este recital forma parte del tramo latinoamericano de la gira “Sin cantar ni afinar”, con la que el artista presenta su celebrado disco El madrileño. Iba a hacerlo en Buenos Aires en marzo pasado, en calidad de figura estelar del festival Lollapalooza, pero entonces no llegó a un acuerdo con la producción en lo referente a la logística demandada para su set.



“Sin cantar ni afinar” es un espectáculo diseñado para grandes audiencias, donde a lo largo de una hora y media el artista repasa el repertorio tanto de El madrileño como de su edición deluxe (La sobremesa), respladado además por una cantidad importante de instrumentos sobre el escenario. Al menos en España, esta serie de shows en vivo recibió de parte de la prensa y del público críticas y comentarios que bordean el halago. Por ese motivo, se trata de una puesta meritoria para un proyecto discográfico que se encuentra a su misma altura. Y es que revolucionó no sólo a la escena musical de la nación europea sino que también captó la atención de audiencias de diferentes gustos sonoros y rangos etáreos. Todo esto sobre una propuesta tan simple como potente, que apuntó a hurgar en la música de raíz, al mismo tiempo que revisitaba la banda de sonido del autor a lo largo de su infancia y adolescencia.

En 2017, C. Tangana ya era un referente de la música urbana española. “Me pongo las cadenas que me gusta llevar y no tengo necesidad de convertirme en un nuevo rico. Mis pies están en la tierra y quiero hacer cosas importantes para la cultura de mi país”, le contó el frontman a este diario a pocos días de su debut porteño, como parte de la grilla de la versión local del festival Sónar, en noviembre de 2017. En aquel entonces había lanzado su disco Idolo, con el que dividió las aguas entre los suyos luego de que una inmensa vaya publicitaria colgada en la capital española, de tintes hedonistas, se tornara en una suerte de metáfora de su ego. Esa etapa coincidió asimismo con su relación sentimental con Rosalía, lo que devino en un toma y daca artístico entre ambos que decantó en ocho canciones (de las once) que le dan forma al álbum El mal querer (2018), trabajo que hizo famosa globalmente a la catalana.

Tras llamar la atención con la colaboración que firmó con los también artistas españoles Niño de Elche y La Húngara a fines de 2020, esa bachata con sabor a Sevilla titulada “Tú me dejaste de querer”, C. Tangana pateó el tablero en febrero del año siguiente con un disco inesperado. Aparte de cambiar la métrica del rap y del trap por un porte interpretativo más cancionero, Antón le dio un giro de 180 grados a su música al abordar el flamenco, la bossa nova, el pop latino y el reggaetón. Esa fórmula fue la que hizo de El madrileño uno de mejores álbumes de la música popular contemporánea de habla hispana de los últimos tiempos, y de paso por cortesía de la cuarentena “En España nos está costando conectar nuestras raíces populares con la música urbana de esta época, que parece que tiene que estar basada en lo que sucede en Colombia o Puerto Rico”, dijo en 2020 a Página/12.

El último álbum de estudio de C. Tangana cuenta aparte con invitados de lujo como Andrés Calamaro y Jorge Drexler. También participan el brasileño Toquinho, el boricua José Feliciano, el mexicano Ed Maverick, los francoespañoles Gipsy Kings, el cubano Elíades Ochoa y el español Kiko Veneno. Justamente, este último fue parte de Tiny Desk (serie de recitales organizada por la radio pública de los Estados Unidos), cuya imaginería, que gira en torno a una mesa, lo convirtió en una de las sesiones de streaming más vista de 2021. Meses más tarde, Antón se alzó con dos Grammy Latinos. Uno por la “Mejor canción alternativa”, de la mano de “Nominao” y el otro por la “Mejor canción pop rock”, gracias a “Hong Kong” (ahí colaboraron Drexler y Calamaro).

Poco antes de poner a circular la noticia del desembarco de la gira “Sin cantar ni afinar”, que también llevará a C. Tangana por México y Colombia, DF Entertainment informó sobre el cambio de locación de otro de los shows que prepara para el segundo semestre de este año. Debido a que las localidades se agotaron en tiempo récord, el recital de Dua Lipa en la capital argentina cambia de lugar. Si bien inicialmente iba a presentarse en el Hipodromo de Palermo, ahora la artista pop británica actuará en el Campo Argentino de Polo y por partida doble. Y es que se abrió una nueva fecha, por lo que su “Future Nostalgia Tour” pasará por Buenos Aires los días 13 y 14 de septiembre. Las entradas para este reencuentro con sus fans en la Argentina, país en el que ya se presentó en calidad de acto soporte de Coldplay, estarán a la venta a partir del martes 12 de julio, a las 10, en la ticketera AllAccess.