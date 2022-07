Tras anunciar su intención de cancelar el acuerdo para comprar Twitter por U$S 44 mil millones, la compañía llevará a Elon Musk a juicio en un tribunal de Delaware. De esta manera, el magnate y CEO de Tesla, deberá dar explicaciones ante un juez respecto a su decisión de dar marcha atrás con la compra.



Si el juez considerara que Musk rompió el acuerdo, se verá obligado a pagarle a los accionistas de la empresa US$ 54,20 por acción, tal como se estableció en el acuerdo anunciado el 25 de abril.

"La Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción con el precio y los términos acordados con Musk y planea iniciar acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Confiamos en que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware", tuiteó Bret Taylor, presidente de la empresa, minutos después de que trascendiera la noticia el viernes.

Este lunes los mercados abrieron con una caída del 7% de las acciones de Twitter.

Usuarios falsos: el motivo por el que Musk abandonó Twitter

Musk se retiró del acuerdo que se había firmado en abril acusando a la empresa de hacer declaraciones "engañosas" sobre el número de cuentas falsas o "bots" que contiene la plataforma.

Según una carta de sus abogados, que enviaron con copia a la comisión de Bolsa y Valores (SEC), “el señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción”.



Twitter, por su parte, defendió su supervisión de cuentas falsas y anunció el inicio de las acciones legales. El acuerdo de fusión original, en tanto, contemplaba una multa por ruptura de 1.000 millones de dólares.

El meme que Musk hizo de sí mismo

Tras la impugnación de Twitter, Musk usó la propia plataforma para burlarse de la empresa, en la que tiene más de 100 millones de seguidores.

"Dijeron que no podía comprar Twitter. Después no revelarían información de los bots. Ahora me quieren obligar en la justicia a comprar Twitter. Ahora tendrán que revelar en la corte la información de los bot", dijo en un posteo donde compartió un meme típico de la plataforma con imágenes suyas riendo.

En otro posteo subió una foto del actor Chuck Norris detrás de un tablero de ajedrez. "Chukmate", escribió en un juego de palabras con "jaque mate" en inglés.

Por qué Musk y Twitter se enfrentarán en Delaware

Delaware, el estado natal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es la capital financiera ese país, ya que sus leyes y políticas impositivas, con grandes beneficios para las empresas en lo que respecta a exenciones de impuestos, la convirtieron en un gran atractivo para las empresas estadounidenses.

Más del 60% de las empresas mejor cotizadas en el mundo, como Apple, American Airlines, Coca-Cola y Google están allí radicadas, por ejemplo. Y es el estado donde históricamente se resuelven acuerdos de fusión, como el de Musk y Twitter, así como aquellos casos que buscan compensaciones frente a los daños monetarios, , según Bloomberg.

El Tribunal de Cancillería de Delaware tiene más de 200 años y una gran experiencia en derecho comercial. Allí los jueces son llamados "cancilleres" y definen los casos sin jurado. Además sus resoluciones suelen ser más rápidas que en otros tribunales del país.

En julio del año pasado, Musk se presentó ante el tribunal por una demanda en su contra por parte de accionistas tras la compra que Tesla hizo de SolarCity, otra compañía de la que Musk también era el accionista mayoritario en aquel entonces. El canciller finalmente falló a su favor, nueve meses después.